İşverenler asgari ücretten memnun! Yeni taleplerini açıkladılar

25 Aralık 2024 17:17 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 17:19

İş dünyası temsilcileri, 2025 yılı için belirlenen yüzde 30'luk asgari ücret zammından memnuniyetlerini ifade ederken, yeniden değerleme oranının aşağı çekilmesini talep etti.

Asgari ücret için Mustafa Destici çağrı yaptı! "Bu rakamın üzerine çıkarılmalı"

Asgari ücret için Mustafa Destici çağrı yaptı! "Bu rakamın üzerine çıkarılmalı"

İş dünyası temsilcileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​ tarafından kamuoyuyla paylaşılan yeni asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe​, çalışanların her zaman daha fazlasını hak ettiğini vurgulayarak, ekonomik dengelerin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Gültepe, "Yeni asgari ücret​ belirlenirken enflasyonla mücadeledeki kararlılığın dikkate alındığını görüyoruz. Yüzde 30’luk zammın iş dünyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD'DAN YENİ TALEP

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, yüzde 30 artışla 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücretin hayırlı olmasını diledi. Asmalı, "Cumhurbaşkanımızdan 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak yüzde 43,93 oranındaki yeniden değerleme oranını yüzde 30 seviyesine çekmesini arz ediyoruz. Bu düzenleme hem iş dünyasına hem de vatandaşlara destek sağlayacaktır" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran​, yeni asgari ücretin sürdürülebilir ve dengeli olduğunu ifade etti. Baran, "Yüksek enflasyon, hem alım gücü kaybına hem de işverenler için yatırım ve üretim zorluklarına yol açıyor. İşveren desteğinin 700 TL’den 1000 TL’ye çıkarılması kıymetli bir adım" dedi ve enflasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti.

YENİ ASGARİ ÜCRET ÜRETİM VE İSTİHDAMI DESTEKLEYEK

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, asgari ücret artışının ekonomi politikasının bir yansıması olduğunu belirtti. Aydın, "Zam, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, sigorta primleri gibi birçok kalemi etkiliyor ve genel ücretleri artırıyor. Dezenflasyon sürecinin etkisiyle ekonomik kazanımların 2025’in ikinci çeyreğinden itibaren daha net görüleceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Başkanı Ekrem Kap, asgari ücretin çalışan ve işveren arasında bir rekabet unsuru olmaması gerektiğini belirtti. Kap, "Kontrolsüz artışlar enflasyonu artırabilir ve alım gücünü zayıflatabilir. Önemli olan asgari ücretin değil, alım gücünün artırılmasıdır." dedi. Yeni asgari ücretin makroekonomik politikalarla uyumlu olduğunu ifade eden Kap, bunun üretim ve istihdamı destekleyeceğini vurguladı.