Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

İşverenler dikkat! İzinsiz yabancı işçi çalıştırmanın faturası ağırlaştı: Yeni düzenleme yürürlükte

Çalışma Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğine göre, izinsiz yabancı çalıştıran işverenler, bu kişilerin ve ailelerinin sınır dışı edilme sürecindeki tüm masrafları karşılayacak. İşverene ödeme için 1 ay süre verilecek, süresi içinde ödenmeyen tutarlar ise vergi dairelerince tahsil edilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 09:51

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, Türkiye'de izinsiz şekilde çalışan yabancıların sınır dışı süreçlerinde oluşan tüm masraflar artık tarafından karşılanacak. Uygulama, izinsiz çalıştırılan yabancıların yanı sıra eş ve çocuklarını da kapsıyor.

TÜM MASRAFLAR İŞVERENDEN ALINACAK

Geri gönderme sürecinde ortaya çıkan sağlık hizmetleri, konaklama ve seyahat masraflarının tamamı işveren tarafından ödenecek. Bu kapsamda, sadece çalışan değil ailesi için yapılan harcamalar da hesaba katılacak.

İşverenler dikkat! İzinsiz yabancı işçi çalıştırmanın faturası ağırlaştı: Yeni düzenleme yürürlükte

ÖDEME İÇİN 1 AY SÜRE TANINACAK

İl müdürlükleri, ilgili işverene yazılı tebligat göndererek, yapılmış olan tüm masrafların bir ay içinde ödenmesini talep edecek. Bu ödeme, il göç idaresinin belirttiği muhasebe birimine yapılacak.

İşverenler dikkat! İzinsiz yabancı işçi çalıştırmanın faturası ağırlaştı: Yeni düzenleme yürürlükte

VERGİ DAİRESİ DEVREYE GİRECEK

Belirlenen süre içinde ödeme yapılmaması durumunda ise konu vergi dairelerine taşınacak. Tahsil edilemeyen tutarlar, işverenin bağlı olduğu vergi dairesine bildirilecek ve kamu alacağı olarak tahsil edilecek.

İşverenden alınacak toplam masraf tutarı, geri gönderme merkezinde en fazla üç aylık süre boyunca yapılan harcamalarla sınırlı olacak. Bu sınır, işverenlerin aşırı mali yükle karşılaşmaması amacıyla getirildi.

İşverenler dikkat! İzinsiz yabancı işçi çalıştırmanın faturası ağırlaştı: Yeni düzenleme yürürlükte

GÜNLÜK MALİYET HER YIL GÜNCELLENECEK

Göç İdaresi Başkanlığı, geri gönderme merkezlerinde kalan yabancılar için uygulanacak günlük konaklama bedelini her mali yıl başında sabit bir tutar olarak belirleyecek. Bu tutar, yıllık olarak güncellenerek uygulamaya yansıtılacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı'ndan sıkı denetim: O firmalara 24.2 milyon TL ceza kesildi!
Altın fiyatları için kritik dönemeç! İslam Memiş yatırımcıları uyardı: O tarihten sonra düşebilir
ETİKETLER
#işveren
#Çalışma Bakanlığı
#göç idaresi
#sınır dışı etme
#sınır dışı etme
#Yabancı Işçiler
#Yabancı Işgücü
#Izinsiz Çalışma
#Işveren Sorumluluğu
#Vergi Dairesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.