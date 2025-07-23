İşverenler dikkat! İzinsiz yabancı işçi çalıştırmanın faturası ağırlaştı: Yeni düzenleme yürürlükte

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, Türkiye'de izinsiz şekilde çalışan yabancıların sınır dışı süreçlerinde oluşan tüm masraflar artık işveren tarafından karşılanacak. Uygulama, izinsiz çalıştırılan yabancıların yanı sıra eş ve çocuklarını da kapsıyor.

TÜM MASRAFLAR İŞVERENDEN ALINACAK

Geri gönderme sürecinde ortaya çıkan sağlık hizmetleri, konaklama ve seyahat masraflarının tamamı işveren tarafından ödenecek. Bu kapsamda, sadece çalışan değil ailesi için yapılan harcamalar da hesaba katılacak.

ÖDEME İÇİN 1 AY SÜRE TANINACAK

İl göç idaresi müdürlükleri, ilgili işverene yazılı tebligat göndererek, yapılmış olan tüm masrafların bir ay içinde ödenmesini talep edecek. Bu ödeme, il göç idaresinin belirttiği muhasebe birimine yapılacak.

VERGİ DAİRESİ DEVREYE GİRECEK

Belirlenen süre içinde ödeme yapılmaması durumunda ise konu vergi dairelerine taşınacak. Tahsil edilemeyen tutarlar, işverenin bağlı olduğu vergi dairesine bildirilecek ve kamu alacağı olarak tahsil edilecek.

İşverenden alınacak toplam masraf tutarı, geri gönderme merkezinde en fazla üç aylık süre boyunca yapılan harcamalarla sınırlı olacak. Bu sınır, işverenlerin aşırı mali yükle karşılaşmaması amacıyla getirildi.

GÜNLÜK MALİYET HER YIL GÜNCELLENECEK

Göç İdaresi Başkanlığı, geri gönderme merkezlerinde kalan yabancılar için uygulanacak günlük konaklama bedelini her mali yıl başında sabit bir tutar olarak belirleyecek. Bu tutar, yıllık olarak güncellenerek uygulamaya yansıtılacak.