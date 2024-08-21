İşverenlere müjde asgari ücret desteği verilecek! Sigortalı çalışanı olanlar için SGK kolları sıvadı

21 Ağustos 2024 11:26 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:32

2024 yılında ev hizmetlerinde çalıştırılan sigortalılar için prim oranları ve miktarları belirlendi. Ev hizmetleri SGK primi belli oldu. İşverenlere evlerde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar için çalıştırdıkları her bir gün adına SGK tarafından ödeme yapılıyor.

2024 yılında ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ve istekleri halinde sigortalıların ödeyecekleri sigorta prim oranları ve tutarları merak ediliyor.

EV İŞLERİ ÇALIŞANLARINA SGK DESTEĞİ

Ev hizmetinde sigortalı çalıştıran işverenlerimiz asgari ücret desteğinden faydalanabilir.

5510 sayılı Kanunu’nun ek 9’uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde asgari ücret desteğinden yararlanabilecek.

Ev hizmetlerinde çalıştırılanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim ödenerek, sigortalanması zorunlu.

2024 yılında asgari ücretle birlikte bu çalışanlar için ödenecek prim de arttı.

EV HİZMETLERİ SGK PRİMİ NE KADAR 2024?

Sigortalılık koşulları da bir ay içinde 10 günden az ya da 10 günden fazla çalışma süresine göre farklılık gösteriyor.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların yapacakları ödemeler şöyle;

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi;

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 666,75 TL x % 2 = 13,34 TL.

Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 13,34 TL x 9 = 120,06 TL’dir.

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların ödeyecekleri uzun vadeli ve genel sağlık sigortası primi şöyle;

Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların istekleri halinde günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi 666,75 TL x 30 x % 32,5 = 6.500,81 TL’dir.

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTASI NASIL ÖDENİR?

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışan sigortalıların primlerinin, en geç çalışmanın geçtiği ayı takip eden ayın sonuna kadar banka kanalıyla veya e-Devlet sistemi üzerinden Kart ile Prim ödeneği seçeneğinden “EK-9 10 günden fazla tahsilatı” seçeneği ile ödenir.