İşverenlere yeni yük kapıda! 1 Eylül'den sonra devreye girecek: Asgari ücretli çalışan da etkilenecek

29 Ağustos 2024 14:11 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 14:14

EYT'liye prim desteği artık uygulanmayacak. 17 aydır uygulanan destek tarih oluyor.İşverene bir maliyet daha geliyor. 1 Eylül'den sonra devreye girecek yeni düzenleme ile işverenler, EYT'li çalışanlar için asgari ücret üzerinden aylık 1.013 lira daha fazla sosyal güvenlik primi ödemek zorunda kalacak.

İŞVERENLER DAHA FAZLA PRİM ÖDEYECEK

Sosyal güvenlikteki yeni düzenlemeler 1 Eylül tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Değişiklikler arasında, EYT kapsamında çalışanlar için önemli bir düzenleme de yer alıyor.

EYT'Lİ OLUP ÇALIŞANLARA KÖTÜ HABER

17 aydır uygulanan EYT'den emekli olup aynı işyerinde çalışanlar için işverenlere sağlanan yüzde 5 oranındaki sosyal güvenlik destek primi indirimi kaldırıldı.

İşveren bu çalışanlar için artık asgari ücret üzerinden aylık 1.013 lira daha fazla sosyal güvenlik primi ödeyecek. Yani artık EYT’li çalıştıran işverenlerin prim maliyeti artmış olacak.

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM ORANI ARTTI

EYT'liye prim desteği kaldırılırken kısa vadeli sigorta kolları prim oranı ise 2'den yüzde 2.25’e çıkarıldı.

ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANIN PRİMİ DE ETKİLENECEK

Bu düzenleme asgari ücretli bir çalışanın prim ödemelerinde yaklaşık 50 lira artış anlamına geliyor. İşverenler asgari ücretli için kısa vadeli sigorta primi olarak 400 lira öderken, Eylül'den itibaren 450 lira ödeyecek.