İşverenlerin yükü hafifliyor: Devlet işçi başına aylık 7.184 TL ile 13.707 TL ödeyecek!

Destekten yararlanacak iş yerleri ile ilgili bilgiler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca elektronik ortamda ve ayrıca resmi yazıyla SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek. Bilgiler veri tabanına kaydedilerek tanımlandıktan sonra işletmeler muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini gerekli kodu seçerek gönderebilecek. İşletmelerin prim desteğinden yararlanmak için ayrıca sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmesine gerek kalmayacak.

