Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İşverenlerin yükü hafifliyor: Devlet işçi başına aylık 7.184 TL ile 13.707 TL ödeyecek!

Ocak 27, 2026 09:49
1
Yatırım teşvik sistemin

Yatırım teşvik sisteminde geçen yıl kapsamlı değişiklikler yapıldı. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 30 Mayıs 2025 tarihinden sonra teşvik belgesi düzenlenen yeni yatırımlarda işçilerin tamamı, tamamlayıcı yatırımlarda ise ilave istihdam edilen işçiler için sigorta prim desteği verilecek. 

2
Destek tutar

Destek tutarı 6’ncı bölgede gerçekleştirilen yatırımlar için sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete karşılık gelen kısmının tamamı, diğer bölgelerdeki yatırımlar için yüzde 50’si oranında olacak. Prim desteği süresi 2’nci bölgede 1 yıl, 3’üncü bölgede 2 yıl, 4’üncü bölgede 4 yıl, 5’inci bölgede 8 yıl, 6’ncı bölgede 12 yıl olacak.
 

3
asgari ücretli işçi için işveren payı

Habertürk'te yer alan habere göre, 2026 yılında asgari ücretli işçi için işveren payı olarak 7.184,03 TL prim alınıyor. Altıncı bölgedeki yeni yatırımlarda bu primin tamamını, diğer bölgelerde ise 3.592,01 TL’lik kısmını devlet karşılayacak.

 

4
Altıncı bölgede teşvik belgesi

Altıncı bölgede teşvik belgesi kapsamındaki tamamlayıcı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ise asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken işveren priminin yanı sıra işçi primi de 10 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacak. Bugünkü asgari ücret üzerinden bir işçi için ödenmesi gereken toplam 13.707,46 TL tutarındaki primi devlet karşılayacak.
 

5
SGK BAŞVURUSU

SGK BAŞVURUSU ARANMAYACAK

Sosyal Güvenlik Kurumunun konuyla ilgili genelgesi uyarınca, prim desteğinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgesine ilişkin tamamlama vizesinin yapıldığı iş yerleri yararlanabilecek. Gemi inşa yatırımlarında ise tamamlama vizesi şartı aranmaksızın yatırım kapsamında tescil edilecek iş yerleri yararlanacak.
 

6
SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Destekten yararlanacak iş yerleri ile ilgili bilgiler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca elektronik ortamda ve ayrıca resmi yazıyla SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek. Bilgiler veri tabanına kaydedilerek tanımlandıktan sonra işletmeler muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini gerekli kodu seçerek gönderebilecek. İşletmelerin prim desteğinden yararlanmak için ayrıca sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmesine gerek kalmayacak.
 

7
gemi inşa yatırımları

Ancak, gemi inşa yatırımları için ayrıca iş yeri dosyasının tescili gerektiğinden, sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya merkezine başvurulması gerekecek.
 

8
İLAVE İSTİHDAM HESABI

İLAVE İSTİHDAM HESABI NASIL YAPILACAK?

Prim desteği komple yeni yatırımlarda teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımla istihdam edilen, diğer yatırım cinslerinde ise mevcut çalışanlara ilave işe alınan işçiler için sağlanacak. Gemi yatırımlarında ise geminin yapımında istihdam edilen işçilerin tamamı için destek verilecek.
 

9
İŞKUR kursiyerleri, yurt dışında çalışanlar, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar için prim desteği

KİMLER KAPSAM DIŞINDA KALACAK?

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, İŞKUR kursiyerleri, yurt dışında çalışanlar, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar için prim desteği verilmeyecek.
 

10
sosyal güvenlik destek primi

Ancak, destekten yararlanılacak dönemde mevcut istihdam sayısının korunup korunmadığının ve toplam çalışan sayısının tespitinde sosyal güvenlik destek primine tabi emekli işçiler de dikkate alınacak.
 

11
PRİM DESTEĞİ

Prim desteğinin verilmesi için öncelikle muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi gerekecek. Yasal süre geçirildikten sonra verilmesi halinde destekten yararlandırılması mümkün olmayacak.
 

12
sigorta primleri

Yasal süresi içinde verilmiş beyannameden kaynaklı destek sonrası işverence ödenmesi gereken ilgili aya ait tüm sigorta primlerinin de süresi içinde ödenmesi gerekiyor. Süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde desteklerden yararlanılamayacağı gibi, prim borcunun tamamı faiziyle tahsil edilecek.
 

13
İşverenlerin yükü hafifliyor: Devlet işçi başına aylık 7.184 TL ile 13.707 TL ödeyecek!

BORCU OLANA DESTEK YOK

İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile gecikme cezası borçlarının da bulunmaması gerekiyor. Destekten yararlandırılmadan önce işverenin Türkiye genelinde prim borcu olup olmadığı sorgulanacak. Borç tespit edilirse destek verilmeyecek.
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.