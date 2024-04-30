İsviçre merkezli şirket yeniden Türkiye pazarında! GF Machining Solutions, Türkiye’de büyümeye odaklanıyor

30 Nisan 2024 12:45 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 12:46

Türkiye’de büyümeye odaklanan GF Machining Solutions’ın (GFMS) Türkiye ofisi GF CNC Teknolojileri Ülke Müdürü Sadettin Dalgıç, “GFMS olarak özellikle Savunma, Havacılık, Medikal, Otomotiv, Beyaz Eşya endüstrileri ve bunları besleyen yan sanayi tedarikçilerine yönelik yüksek hassasiyetli ürünlerimiz ve teknolojik birikim desteğimizle Türkiye’de büyümeyi sürdürmek istiyoruz” dedi.

Portföyünde Tel ve Dalma Erozyon (EDM) çözümleri, üç ve beş eksenli Freze makineleri, 3D Lazer tekstüre makineleri, Katmanlı İmalat ve Lazerli mikro işleme makinelerinden, Takımlama, Otomasyon, Yazılım ve Dijitalleştirme çözümlerine kadar geniş bir yelpaze bulunan uluslararası şirket yeni dönemde Türkiye’de büyümeye odaklanıyor. GFMS’in Türkiye ofisi olan GF CNC’nin Ülke Müdürü Sadettin Dalgıç, bu yeni dönemde globalde elde edilmiş üstün teknolojik birikimleri ve tecrübeleri Türkiye’deki müşterilere sunarak onların gelişimine katkı vermek istediklerini söyledi.

SADETTİN DALGIÇ'IN LİDERLİĞİNDE YENİ BİR DÖNEM

GFMS’nin Türkiye ofisi GF CNC’nin Ülke Müdürü olarak atanan Sadettin Dalgıç, şirketin globalde elde ettiği üstün teknolojik birikimleri ve tecrübeleri Türkiye pazarına taşımayı ve müşterilerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. 22 yıllık makine sektörü tecrübesine sahip Dalgıç, “Müşteri memnuniyetini birinci öncelik alan, dinamik ve güvenilir bir organizasyon oluşturmak istiyorum,” diyor. Genç ve motive bir ekip ile çalışacaklarını belirten Dalgıç, partnerleri SS Teknik ile birlikte kaliteli ve güvenilir hizmetler sunarak müşterilerinin yanında olacaklarını vurguluyor.

2024'TE GFMS'NİN İDDİALI ÜRÜN GRUPLARI

GFMS, 2024 yılında 5 eksen işleme merkezi serileri Mill E ve Mill P, EDM grubunda yer alan Cut E, Cut P, Form E ve Form P serileriyle pazarda fark oluşturmayı hedefliyor. EDM teknolojisini endüstriyel uygulamalar için kullanıma sunan ilk firma olan GFMS, bu yıl 70. yılını kutluyor ve yeni teknolojilerle donatılmış modellerini müşterilerine sunmaya hazırlanıyor. Türkiye’deki potansiyele dikkat çeken Sadettin Dalgıç, şunları söyledi; “Türkiye’de en hızlı büyüyen sektörler olan Savunma ve Havacılık sektörlerine yönelik makine gruplarında en fazla rağbet edilen firmalardan biriyiz. Özellikle simultane 5 eksen işleme merkezleri ile çok zorlu uygulamaları yüksek hassasiyetlerde karşılayabilmesi müşteri tercihlerinde GFMS’i ilk sıralara taşımaktadır.”

GFMS'NİN FARK OLUŞTURAN ÖZELLİKLERİ

Avrupalı bir üretici olarak yüksek hassasiyet gerektiren zorlu uygulamalar için makineler üreten GFMS, satış ve kurulum sonrası sağladığı teknik destek ile de dikkat çekiyor. Geniş makine portföyü ile müşterilerine tek tedarikçi üzerinden çeşitli çözümler sunan şirket, özellikle havacılık ve enerji üretimindeki türbin endüstrisine yönelik beş eksenli kanat profili işleme çözümlerinde dünya çapında lider konumda. Küresel rekabet ortamında faaliyet gösteren dünya çapında bir ticari oyuncu olan GFMS, faaliyet gösterdiği dört bölümde de kendi segmenti ve ana pazarında pazar ve teknoloji liderleri arasında yer alıyor.

"ESNEK FİNANSMAN DESTEKLERİYLE TÜRK SANAYİCİSİNİN YANINDA OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye sanayisinin yüksek teknoloji içeren üretim ihtiyaçlarına cevap veren GFMS, nitelikli iş gücü oluşturulmasına yönelik eğitim faaliyetleri ve esnek finansman desteği ile Türk sanayicisinin yanında olmaya devam ediyor. Pandemi sonrası ön plana çıkan üretim verimliliği sorunlarına da çözüm sunmayı hedefleyen şirket, Türkiye’deki büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürüyor.

Türkiye sanayisindeki ihtiyaçları ve değişimleri yakından takip ettiklerini söyleyen Sadettin Dalgıç, “Son yıllarda birçok sektörde gerçekleşen ve yüksek teknoloji içeren üretim ihtiyaçları bizim de içinde bulunduğumuz talaşlı imalat endüstrisini şekillendirdi. Bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sunulan teknolojileri kullanabilecek iş gücünde yaşanan dar boğaz Türkiye sanayisinin gelişiminin önünde duran en büyük engellerden biridir. Bununla beraber ucuz finansman kaynaklarına erişimin giderek zorlaştığı bir dönemde yatırım yaparak büyümeye çalışan firmalar ciddi zorluklarla karşı karşıyalar. Üretim maliyetini ve doğal olarak rekabet gücünü etkileyen bu faktörler ile Türk sanayicileri global rakipleri ile rekabet etmeye çalışıyorlar.

Özellikle pandemi sırasında ve sonrasında ön plana çıkan üretim verimliliği de firmaların kafa yorduğu ve MES yatırımlarıyla üstesinden gelmeye çalıştığı bir sorun olarak gözükmektedir. GFMS olarak gerek ihtiyaç duyulan teknolojilerin sağlanması noktasında, gerek nitelikli iş gücünün oluşturulmasına yönelik eğitim faaliyetlerimizle ve son olarak da yatırım ihtiyacı olan müşterilerimize sunmaya çalıştığımız esnek finansman desteğiyle Türk sanayicisinin yanında olmaya çalışıyoruz. Geçen hafta CEO’muzla birlikte gerçekleştirdiğimiz müşteri ziyaretleriyle GFMS’in Türkiye pazarına ne kadar önem verdiğini göstermenin mutluluğunu yaşadık” ifadelerini kullandı.