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Ekonomi
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 | Özge Sönmez

İtalya'da iş fırsatı! 500 bin kişiye çalışma vizesi verilecek

İşgücü sıkıntısı yaşayan İtalya, AB dışındaki yaklaşık 500 bin kişiye çalışma vizesi verecek. Kademeli olarak başlayan kabullerin 2028 yılına kadar toplam 497 bin 550 olması bekleniyor.

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İtalya'da iş fırsatı! 500 bin kişiye çalışma vizesi verilecek
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 08:18
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 08:24

Son dönemlerde işgücü sıkıntısı yaşayan İtalya çözüm arayışlarına başladı. Alınan kararla, 2026-2028 yılları arasında AB vatandaşı olmayanlar için yaklaşık 500 bin yeni çalışma vizesi verecek.

Önümüzdeki yıl toplam 164 bin 850 kişinin girişine izin verilecek ve 2028 yılına kadar toplam 497 bin 550 yeni girişe ulaşılması hedefleniyor.

Hükümet 2023 ve 2025 yılları arasında göçmenlere 450 binden fazla izin verme kararı almıştı.

"GERÇEKÇİ BİR PROGRAM HEDEFİ"

Açıklamada, "Kotalar, işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veren ve aynı zamanda gerçekçi bir program hedefiyle, sosyal ortaklar tarafından dile getirilen ihtiyaçlar ve önceki yıllarda çalışma izni için yapılan fiili başvurular dikkate alınarak belirlendi" denildi.

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ETİKETLER
#ab
#İtalya
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#göç
#göçmenler
#Işgücü-sıkıntısı
#Çalışma-vizesi
#Ekonomi
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