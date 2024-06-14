İTO Başkanı Avdagiç 'faiz indirimi' açıklaması yaptı, enflasyon için kritik iki maddeyi açıkladı

14 Haziran 2024 09:36 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 09:42

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç faiz indiriminden değerli TL’nin ithalat üzerindeki etkilerine kadar kritik konulara değindi. Ekonomi gündemini yorumlayan Avgadiç, “Enflasyonla mücadele sürecinde alınacak hızlı mesafeyle, bu yıl içinde bile faiz indirimi konusunu konuşabiliriz. Nitekim, son dönemde atılan adımların ve kararlılık vurgusunun, piyasa faizlerinde kayda değer bir geri çekilmeye yol açtığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

İKİ ŞEYE İHTİYACIMIZ VAR

Avdagiç, dezenflasyon sürecinin, son derece hassasiyetle ve tüm kesimlerin ortak çabası ve kararlılığı ile yürütülmesinin önem taşıdığını söyleyerek şunları kaydetti:

“Dezenflasyon sürecini hızlandırmak elimizde. Bir an önce kalıcı düşük enflasyon hedefine ulaşmayı istiyoruz. Bunun için de iki şeye ihtiyacımız var. Enflasyonla mücadelede topyekûn kararlılık ve yatırım ortamının süratle iyileştirilmesi. Bu iki konuda atacağımız kararlı ve güçlü adımların, yazacağımız yeni Türkiye hikayesinin de temellerini oluşturacağına inanıyorum”

BÜYÜMEDE AŞAĞI YÖNLÜ BASKI OLUŞACAK

Avdagiç, 12 aylık ihracatın ilk kez 260 milyar dolar sınırını aştığını ve Türkiye'nin CDS’lerinin 250 baz puan civarına gerilediğini hatırlattı.

Avdagiç, “Bu aşamada 2 noktaya dikkat çekmek isterim. Sıkı para politikasının ve dezenflasyon sürecinin devamının, önümüzdeki dönemde büyüme üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmasına hazırlıklı olmalıyız.

Yine yüksek faiz ve buna bağlı kısa vadeli dış kaynak girişiyle birlikte TL’deki değerlenmenin, ihracatı baskılamaya devam etmesi ve ithalatta artışa yol açmasına karşı tedbirli olmak gerekiyor. Aksi takdirde dış dengenin büyümeye katkısı ortadan kalkabilir” yorumunu yaptı.

YABANCILARIN BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ

Hem görüştükleri yabancı heyetlerden hem de uluslararası kuruluşlardan Türkiye ekonomisi hakkında güzel sözler duyduklarını kaydeden Şekib Avdagiç, “Özellikle son dönemde yurtdışından Türkiye ekonomisine bakışta ciddi bir iyileşme gözlüyoruz.

Sözgelimi CDS’lerimiz 250 baz puan civarına geriledi. Artık daha ucuza kaynak bulabiliyoruz. İhracat pazarlarımızda görünümün daha da iyileşmesini bekliyoruz. Bunun da dış talep tarafında olumlu bir etki oluşturup, firmalarımıza iç pazardaki sıkışıklığı aşma şansı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

KOBİLER İÇİN FİNANMAS ÇAĞRISI

Avdagiç, şunları söyledi: “Bununla birlikte bu dönemde oluşan ‘carry trade’ imkanının, uzun sürmesi halinde bazı risklere yol açabileceğini de belirtmemiz gerekiyor. Zira sıcak paranın çıkışı, kimi zaman girişte oluşturduğu olumlu etkinin şiddetinden daha yüksek bir şiddette olumsuz etkide bulunabilmektedir.

Bu dönemde özellikle TL borçlanmak zorunda olan KOBİ’lere yönelik finansman imkanlarının iyileştirilmesinin ve KGF destekli kredilerin maliyetinin düşen enflasyon paralelinde yeniden gözden geçirilmesinin önemli ve gerekli olduğunu düşünüyoruz.”

Avdagiç, 2023 Temmuz ve Ağustos aylarındaki yüzde 9’u aşan enflasyon rakamlarının endeksten düşmesiyle birlikte ilk etapta baz etkisiyle olmak üzere yıllık enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme göreceğimizi söyledi.

Şekib Avdagiç, “Ekonomi yönetiminin de sıklıkla dile getirdiği üzere, dezenflasyon süreci başlıyor. Enflasyondaki belirgin azalışın, önemli bir sonucu da şu olacaktır. Fiyatlar genel seviyesindeki artışın sert gerilemesi, bozulan fiyatlama davranışlarının hızla düzelmesini sağlayacak. Böylece piyasanın geleceğe yönelik oluşturduğu abartılı fiyatlama davranışı da önemli ölçüde törpülenecek” açıklamasını yaptı.