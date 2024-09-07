İTO Başkanı Avdagiç’ten Fitch kredi notu değerlendirmesi!

07 Eylül 2024 17:05 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 17:08

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Fitch'in Türkiye kararını değerlendirdi. Avgadiç, Hedefe üç basamak kaldı. İş dünyası olarak ‘en az 2 kurumdan’ yatırım yapılabilir notu alana kadar, dengelenme sürecine katkı vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Fitch Ratings’in Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltti. Not görünümünü ise durağana çevirdim. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in kararını değerlendirdi.

2017’DEN BU YANA İLK

Avgadiç, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ekonomisine olan güvenlerini kredi notunda art arda gelen iyileştirmelerle ortaya koyduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Fitch, Türkiye'nin kredi notunu marttan sonra ikinci kez artırdı. Moody's temmuzda 2 kademe birden not artışı yapmıştı. S&P de mayısta not artışı yapmıştı.

Türkiye, Fitch'in yatırım yapılabilir seviye notuna ulaşmak için Ocak 2017'den bu yana ilk kez yeniden tırmanışa geçti. Hedefe üç basamak kaldı.”

SÜRECE KATKI VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

İş dünyası olarak “en az 2 kurumdan” yatırım yapılabilir notu alana kadar, dengelenme sürecine katkı vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Avdagiç, “Gerçekçi ekonomi politikaları ve reel sektörü ihmal etmeyen yaklaşımlarla bu hedefe de ulaşacağız.

Kredi not artışlarımızın daimi kaldıracı, şirketlerimizin yatırımlarını güçlendirecek finansman destekleri ve tedbirler olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.