İzmarit vergisi tiryakilerin cebini yakacak! Sigara düzenlemesi geliyor

02 Temmuz 2024 10:47 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:46

Sıfır otomobil fiyatları ve krediye erişimde yaşanan zorluklar otomotiv ve hafif ticari araç pazarını daralttı

Sıfır otomobil fiyatları ve krediye erişimde yaşanan zorluklar otomotiv ve hafif ticari araç pazarını daralttı

Tütün ürünlerinin yasaklanmasını düzenleyen kanun ile sigaraya yeni zammın yolunu açacak izmarit vergisi geliyor.

Tütün firmalarına kirletme vergisi uygulanacak. Bu vergi de sigara fiyatlarına zam olarak yansıyacak. İzmarit vergisi tiryakilerin cebini yakacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konu üzerinde çalışılması yönünde talimat verdi.

SİGARAYA İZMARİT VERGİSİ GELİYOR

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre, sigara fiyatları yine değişecek.

Tütün ürünlerinin yasaklanmasını düzenleyen kanun ile tütün ve alkol piyasasını düzenleyen kanunda değişikliğe gidilecek. Buna göre, tütün firmalarına "kirletme" vergisi gelecek.

Çalışmanın Meclis’in yeni yasama döneminde ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığına sunulacak ön çalışmada, belirlenecek bir tarih esas alınacak. Bu tarihten sonra doğan nesillere sigara satışı yapılmayacak.

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Hükümet, Türkiye’de sigara kullanımının önüne geçmek için kolları sıvadı.

TBMM, tütün ürünlerinin yasaklanmasını düzenleyen kanunu masaya yatıracak.

Söz konusu yasal değişiklik onaylanırsa 18 yaş altına sigara satışından daha etkili bir yönteme geçilecek.

TÜTÜN ŞİRKETLERİNE KİRLETME VERGİSİ

İspanya’daki kirletme ya da izmarit vergisi olarak uygulanan model Türkiye'ye de gelecek.

Tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizlemek için çöp veya kirletme bedeli vergisi ödemesi de teklif edilecek.

İspanya’da tütün endüstrisinden sigara izmariti vergisi alan model örnek alınacak.

SİGARA FİYATLARINA ZAM GELECEK

İzmarit vergisinin uygulanması halinde sigara fiyatlarına zam bekleniyor.