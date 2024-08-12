İzmir Limanı'na 500 milyon dolarlık dev yatırım! Tüm detaylar belli oldu

12 Ağustos 2024 17:28 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:29

Yıllık izin hesabı için yeni karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Artık bu şekilde kullanılabilecek

Yıllık izin hesabı için yeni karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Artık bu şekilde kullanılabilecek

Birleşik Arap Emirlikleri'nin İzmir Limanı'na yönelik 500 milyon dolarlık hisse alım plan yaptığını öğrenilmesi yerel yatırımcılar arasında tartışmalara neden oldu. Yatırım planı için müzakerelerin hala sürdüğü öğrenildi.

YATIRIM BEDELİ 500 MİLYON DOLAR

Reuters'ta yer alan habere göre, iki taraf arasında gerçekleştirilen görüşmeler, limanın işletme hakları için yapılan anlaşmayı kapsıyor. Yapılması planlanan anlaşmanın değerinin 500 milyon dolar olacağı ifade ediliyor.

Aralık 2023'te Abu Dabi Port (ADP)'nin İzmir Limanı'nda bir pay almayı düşündüğü iddiası dillendirildi. Bu yatırımın bedelinin 0 milyon doları bulabileceği haberleri gündemi meşgul etmişti. Konuyla ilgili iki kaynak, müzakerelerin devam ettiğini belirtti.

ADP'DE KARAR KILINDI

Başka bir kaynak ise farklı potansiyel alıcılarla da görüşüldüğünü ancak ADP ile ilerlemeye karar verildiğini aktardı. Değişen rekabet ve kapasite koşullarının anlaşmanın nihai hale gelmesini engellediğini de vurguladı.

İkinci kaynak ise İzmir Limanı'nın 1959 yılında faaliyete geçtiğini ve güçlü lojistik bağlantılara sahip olduğunu ancak yatırım ihtiyacı duyduğunu ifade etti.

İzmir Limanı, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) portföyünde yer alıyor ve konteyner hacmi ile yük tonajı bakımından Türkiye'nin en büyük limanları arasında bulunuyor.

Türkiye Varlık Fonu, konu ile ilgili Reuters'a yaptığı açıklamada, "Türkiye Varlık Fonu olarak, ülkemiz ve İzmir Limanı için en yüksek katma değeri yaratmak ve bünyemizdeki varlıkların değerini artırmak hedefimiz doğrultusunda, ülkemizin potansiyel faydası için çalışmalarımıza devam ediyoruz" denildi.