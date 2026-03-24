Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İzmir Meslek Fabrikası’nda son kararı mahkeme verdi

Mart 24, 2026 13:09
1
İzmir’de Meslek Fabrikası

İzmir’de Meslek Fabrikası olarak bilinen eski Kargir Un Fabrikası’na ilişkin hukuki süreçte mahkemelerden peş peşe gelen kararlar, tahliye işleminin önündeki engelleri kaldırdı. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması talebini ikinci kez reddederken Asliye Hukuk Mahkemesi de ihtiyati tedbir talebini kabul etmedi. Böylece tahliye sürecinin hukuki zeminde devam etmesinin önü açıldı.

2
İzmir 5. İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Un Fabrikası

Vakıflar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İzmir’de Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilen Meslek Fabrikası üzerindeki hukuki tartışmalarda kritik bir aşamaya gelindi. İzmir 5. İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Un Fabrikası ve diğer taşınmazlara ilişkin tahliye işleminin durdurulması talebini ikinci kez reddetti.

3
İzmir Meslek Fabrikası

Kararla birlikte, tahliye sürecinin hukuki çerçevede devam etmesinin önü açılırken dosyada yer alan arşiv kayıtları ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülen işlemlerin idari bir tercih değil, kanuni bir yükümlülük olduğu yönündeki değerlendirmeler de karara yansıdı.
 

4
UN FABRİKASI'NIN GEÇMİŞİ BELGELENDİ

Halkapınar Mahallesi 1443 ada 7 parselde bulunan eski Kargir Un Fabrikası’na ilişkin incelemelerde, taşınmazın vakıf yoluyla meydana geldiğine dair kayıtların dosyada yer aldığı belirtildi. Tapu kayıtları, kadastro tutanakları ve arşiv belgeleri üzerinden yapılan değerlendirmelerde, taşınmazın vakıfla bağlantısının ortaya konulduğu ve bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil işlemlerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.
 

5
Kargir Un Fabrikası

İzmir 5. İdare Mahkemesi 17 Mart 2026 tarihli kararında, yürütmenin durdurulabilmesi için gerekli olan “Açık hukuka aykırılık” şartının somut olayda oluşmadığını değerlendirdi.
Kararda, davacı idarenin Bayezid Baba Vakfı’nın hukuki statüsüne ilişkin iddialarının bu davanın konusu olmadığı, bu hususların ayrı bir mülkiyet davasında incelenebileceği belirtildi. Mevcut davanın yalnızca tahliye işlemine ilişkin olduğu, bu aşamada işlemin uygulanmasının durdurulmasını gerektiren şartların oluşmadığı sonucuna varıldı. Mahkeme ayrıca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca vakıf taşınmazlarının işgali halinde tahliye işlemlerinin ilgili mülki idare amirliklerince yerine getirileceğine hükmedildiğini hatırlattı. Bu kapsamda Konak Kaymakamlığı tarafından tesis edilen tahliye işleminin mevzuata uygun olduğu değerlendirildi.
 

6
İzmir 26. Asliye Hukuk Mahkemesi

Belediyenin yargılama süresince tahliyenin durdurulması için yaptığı ihtiyati tedbir talebi de İzmir 26. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 11 Mart 2026 tarihli ara kararla reddedildi. Mahkeme, tahliyenin durdurulması talebinin tapu iptali ve mülkiyet davasının konusu ile doğrudan ilgili olmadığını, idari işlemlerin ancak idare mahkemelerinde durdurulabileceğini belirterek bu talebin hukuk mahkemesinde ihtiyati tedbir konusu yapılamayacağına hükmetti.
 

7
Kargir Un Fabrikası

Dosyada yer alan değerlendirmelerde, vakıf kültür varlıklarının korunması ve vakıf mülkiyetine kazandırılmasının idarenin takdirine bağlı olmadığı vurgulandı. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca, vakıf yoluyla meydana gelmiş olup, kamu mülkiyetine geçmiş taşınmazların mazbut vakıf adına devrinin zorunlu olduğu, bu düzenlemenin idareye takdir alanı bırakmadığı ifade edildi. Ayrıca bir taşınmazın vakıf niteliğinin yalnızca inşa sürecine bağlı olmadığı, vakfa gelir sağlayan “akar” niteliği taşıması ve bunun tapu ile arşiv belgeleriyle ortaya konulmasının yeterli olduğu belirtildi.
 

8
Meslek Fabrikası

YARGI DENETİMİNDE TAHLİYE

İzmir Bölge İdare Mahkemesinin daha önce yürütmenin durdurulması taleplerini reddetmesi ve son olarak hem idare hem de hukuk mahkemelerinden çıkan kararlar birlikte değerlendirildiğinde, Meslek Fabrikasına ilişkin tahliye sürecinin önünde hukuki bir engel kalmadığı görüldü. Yargı kararları doğrultusunda sürecin, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yargı denetimi altında ilerlemeye devam ettiği belirtildi.
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.