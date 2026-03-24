İzmir Meslek Fabrikası’nda son kararı mahkeme verdi

İzmir 5. İdare Mahkemesi 17 Mart 2026 tarihli kararında, yürütmenin durdurulabilmesi için gerekli olan “Açık hukuka aykırılık” şartının somut olayda oluşmadığını değerlendirdi.

Kararda, davacı idarenin Bayezid Baba Vakfı’nın hukuki statüsüne ilişkin iddialarının bu davanın konusu olmadığı, bu hususların ayrı bir mülkiyet davasında incelenebileceği belirtildi. Mevcut davanın yalnızca tahliye işlemine ilişkin olduğu, bu aşamada işlemin uygulanmasının durdurulmasını gerektiren şartların oluşmadığı sonucuna varıldı. Mahkeme ayrıca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca vakıf taşınmazlarının işgali halinde tahliye işlemlerinin ilgili mülki idare amirliklerince yerine getirileceğine hükmedildiğini hatırlattı. Bu kapsamda Konak Kaymakamlığı tarafından tesis edilen tahliye işleminin mevzuata uygun olduğu değerlendirildi.

