İzmir'de kira fiyatları şoke etti! Haritayı gören hayrete düştü: 200 bin liraya dayandı

14 Ağustos 2024 10:03 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 10:20

Kiralık ev fiyatlarına zam üstüne zam yapıldı! İşte İstanbul'daki en ucuz ve en pahalı kiralık ev fiyatları

Kiralık ev fiyatlarına zam üstüne zam yapıldı! İşte İstanbul'daki en ucuz ve en pahalı kiralık ev fiyatları

Kira fiyatlarının en fazla arttığı ilk 3 il içinde yer alan İzmir'de fiyatlar uçuşa geçti. Kiracı ve ev sahipleri arasında açılan davalar rekor seviyeye ulaştı. Kira fiyatlarındaki artış sebebiyle vatandaşlar ev bulamayacak hale geldi. Ev sahipleri de yıllardır oturan kiracılarını çıkartıp dairelerini daha yüksek fiyatlardan kiralamak isteyince fiyatlar arttıkça arttı.

İZMİR'DE KİRA FİYATLARI 200 BİNE DAYANDI

Kira artış oranlarında Muğla, İstanbul ve İzmir ilk 3'te yer aldı. İzmir'de en ucuz kira 17-20 bin arasında seyrederken Alsancak'taki kira fiyatları dudak uçuklattı.

162 bin liraya kadar çıkan kira fiyatları sosyal medyada gündeme oturdu. 200 bin liraya dayanan fiyatları gören kullanıcılar "'Bu fiyatları verebilen var mı?' 'Evler kaç oda kaç salon' 'Tapu veriyorlar mı? Bu fiyatlar kira için olamaz" gibi yorumlarla tepkilerini gösterdi.

KİRA FİYATLARININ EN FAZLA ARTTIĞI 10 İL

Endeksa'nın Temmuz 2024 verilerine göre, Türkiye'de en yüksek ortalama kira fiyatlarına

sahip 10 il şöyle sıralandı:

Muğla

İstanbul

İzmir

Ankara

Antalya

Aydın

Kocaeli

Çanakkale

Konya

Mersin