İzmir’de suya zam kararı! Kademeli fiyatlarda sert artış

İzmir'de su tarifelerine kademeli zam yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 5 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak şekilde konut ve iş yerlerinde su ve atık su ücretlerine yapılacak zam oranlarını açıkladı.. En düşük tüketim grubundaki aboneler zamdan muaf tutulurken, yüksek tüketim kademelerinde ciddi artışlar öngörülüyor. İşte kademeye göre zam oranları...

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 5 Mayıs 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere konut ve iş yerlerindeki su ve atık su tarifelerinde artışa gitti. Zam kararı, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Kurulu’nun Nisan Ayı Olağanüstü Toplantısı'nda, Kültürpark Fuar Alanı’ndaki Meclis Salonu’nda oy çokluğuyla alındı.

KADEMELERE GÖRE ZAM ORANLARI

Yeni düzenlemeye göre:

2. kademe (0–10 m³) su tüketimi ve atık su bedeline yüzde 15 zam yapıldı.

3. kademe (11–20 m³) tüketim için yüzde 25 oranında artış belirlendi.

4. kademe (21 m³ ve üzeri) kullanımda ise yüzde 35 zam uygulanacak.

0–4 m³ arası su tüketen konut aboneleri bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Belediye verilerine göre bu grup, toplam abonelerin yaklaşık %21’ini oluşturuyor.

Aynı şekilde, 0–4 m³ arası tüketim yapan küçük esnaf da fiyat artışından muaf tutulacak. Ancak, iş yerlerindeki diğer tüketim kademeleri için uygulanacak zam oranları, konut tarifeleriyle birebir aynı olacak.

Toplantıda muhalefet kanadı, özellikle AK Parti ve MHP’li üyeler, yapılan artışlara tepki göstererek zamların “tasarruf” gerekçesiyle açıklanmasını eleştirdi. Muhalefet üyeleri, yeni gelir kaynakları oluşturulması ve kayıp-kaçak oranlarının azaltılması gerektiğini savundu.

Yeni tarifeler, 5 Mayıs 2025 itibarıyla İzmirlilerin faturalarına yansıyacak.