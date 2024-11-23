İzmir'de suya zam kesinleşti! Yeni yılda geçerli olacak

23 Kasım 2024 01:47 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 02:38

İzmir'de suya yeni yıl zammı geldi. 1 Ocak 2025'ten geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına ve atık su tarifesine yüzde 26 zam yapılmasını kararlaştırıldı.

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İZSU​'nun 2024 Yılı Kasım​ Ayı Olağan Genel Kurul toplantısının ikinci birleşimi, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Meclis Salonu'nda, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın başkanlığında yapıldı.

YENİ YILDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR

2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Performans Programı'nın görüşüldüğü birleşimde, İzmir Körfezi'nde dip tarama ve çamur çıkarma çalışmalarına 420 milyon liranın ayrıldığı bütçe ile 1 Ocak 2025'ten geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına ve atık su tarifesine yüzde 26 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Konut aboneleri, atık su bedeli dahil olmak üzere 0-4 metreküp suya 32,31 lira, 5-10 metreküp suya 62,45 lira, 11-20 metreküp suya 79,86 lira, 21 metreküp ve üzeri suya 149,54 lira ödeyecek.

İş yeri aboneleri ise 64,61 liraya 0-4 metreküp, 124,90 liraya 5-10 metreküp, 159,74 liraya 11-20 metreküp ve 299, 08 liraya 21 metreküp su kullanacak.