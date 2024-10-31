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İzmir'de toplu ulaşıma zam! 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ekim 2024 13:29 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 13:35
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UKOME’nin bugünkü toplantısından İzmir’in toplu ulaşımına zam kararı çıktı. Yüzde 17'lik zam UKOME tarafından kabul edilirken zamlı tarifenin 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

İzmir​ Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz haziran ayında ulaşımda zam​ kararı almıştı. Buna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi, tam bileti 13 TL'den 17,5 TL'ye yükselterek yüzde 35'e yakın zam yapmıştı. Öğrenciler ise toplu ulaşımdan 7,5 TL ücretle yararlanıyordu.

İzmir'de toplu ulaşıma zam! 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak - 1. Resim

YÜZDE 17'LİK ZAM GELDİ

Yapılan son ulaşım​ zammından 4 ay sonra İzmirlileri üzecek bir gelişme yaşandı.

UKOME’nin bugün gerçekleştiği toplantının gündemine, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin zam talebi geldi.

Yüzde 17’lik zam UKOME tarafından kabul edildi.

İzmir'de toplu ulaşıma zam! 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak - 2. Resim

TAM BİLET 20 TL'YE YÜKSELDİ

İzmir’in toplu ulaşım​ araçlarının yeni fiyatı yapılan zamla birlikte tam bilet 17,50 TL’den 20 TL’ye yükseldi.

7,5 TL olan öğrenci biletleri ise 8,78 TL oldu.

Zamlar 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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