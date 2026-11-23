Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları için heyecanlı geri sayım sona erdi ve başvurular başladı. İlköğretim mezunu adaylardan KPSS puan şartı aranmayacak. Ön lisans ve lisans meuznu adaylar KPSS puanı ile başvurularını yapabilecek. Jandarma branşına başvuru yapacak adaylardan en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranacak. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmazken taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından 30 günden fazla hürriyeti bağlayıcı ceza alanlar, müracaat edemeyecek. Benzer şekilde taksirli suçlar sebebiyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum edilenler de başvuru yapamayacak. Jandarma uzman erbaş alımında boy şartı ise en az 167 ve en fazla 210 cm olacak. Peki Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu 2026 nasıl yapılır? İşte, başvuru sürecine ilişkin bilgiler…

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HABERİN ÖZETİ Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihleri 2026! Jandarma 9 bin uzman erbaş alımı ne zaman, şartları neler? Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları başlamıştır. İlköğretim mezunlarından KPSS puan şartı aranmayacak, ön lisans ve lisans mezunları KPSS puanı ile başvurabilecek. Jandarma branşına en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranacak. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmazken, belirli suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza alanlar başvuru yapamayacak. Boy şartı en az 167 ve en fazla 210 cm olacak. Başvurular 23 Kasım-7 Aralık 2026 tarihleri arasında jandarma.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığına 8 bin 174 uzman erbaş alımı yapılacak.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2026 BAŞVURU EKRANI

Jandarma Genel Komutanlığına 8 bin 174, 500 lojistik, 200 sıhhiyeci, 100 muharebe, 10 havalcılık, 5 kurbağa adam, 5 bando, 3 at bakıcısı, 3 bot sürmeni alımı yapılacak. Başvuru işlemleri jandarma.gov.tr adresinden e-Devlet aracılığıy agerçekleştirilecek.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru işlemleri bugünden itibaren gerçekleştirilebilecek. personeltemin.jandarma.gov.tr adresinden e-Devlet aracılığıyla giriş yapan kullanıcılar 23 Kasım-7 Aralık 2026 tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Başvuru yapacak adayların özel ve genel şartları sağlaması gerekiyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Jandarma, muharebe, havacılık ve bando branşlarına yapılacak adayların 2025 veya 2026 yılında düzenlenen kamu personeli seçme sınavında P3, P93 veya P94 puan türünden en az 60 puan alması gerekiyor. Her iki yılında KPSS sonucuna sahip olan adaylardan ise daha yüksek puan olan dikkate alınacak.

Başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı ve erkek olması şartı aranırken . 1 Ocak 1999 ile 1 Ocak 2007 arasında doğanlar müracaat edebilecek. Yaş şartının yanı sıra az 167, en fazla 210 santimetre olması ve kilonun kılavuzdaki boy-kilo tablosuna uyması da isteniyor.

Jandarma, muhabere, havacılık ve bando branşlarına başvuracak adayların 2025 veya 2026 KPSS'den P3, P93 ya da P94 puan türlerinden en az 60 puan alması gerekiyor. Lojistik branşında taban puan 50 olarak uygulanacak.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Jandarma: 8 bin 174

Lojistik: 500

Sıhhiyeci: 200

Muhabere: 100

Havacılık: 10

Kurbağa adam: 5

Bando: 5

At bakıcısı: 3

Bot serdümeni: 3