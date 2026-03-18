Japon devlerinden maaşlara büyük zam kararı

Mitsubishi Motors, 25 Şubat’ta ortalama yüzde 5,1 zam üzerinde anlaşma sağladı. Bu uzlaşma, şirketin 1970’teki kuruluşundan bu yana en erken toplu sözleşme anlaşması olarak kayda geçti. Yani şirketler, bu yıl masayı uzatmak yerine daha hızlı karar alma yoluna gitmiş görünüyor.