Japon devlerinden maaşlara büyük zam kararı

Japonya’nın büyük sanayi şirketleri, zorlu ekonomik tabloya rağmen çalışanlara zam kapısını açık tuttu. Ortadoğu’daki çatışmaların oluşturduğu belirsizlik, artan enerji maliyetleri ve kâr marjları üzerindeki baskıya rağmen şirketler, yıllık ücret görüşmelerinde dikkat çeken tekliflerle masaya geldi.
Toyota, Hitachi ve NEC gibi ülkenin önde gelen şirketleri, bu yılki müzakerelerde çalışanlarını destekleyen bir tutum benimsedi. Özellikle ücret artışlarının kapsamı, iş dünyasında da yakından izleniyor.
Toyota cephesinde dikkat çeken adım, sendikanın taleplerinin bir kez daha eksiksiz kabul edilmesi oldu. Şirketin İnsan Kaynakları Direktörü Masahiro Yamamoto, Toyota’nın üst üste altıncı yıl sendikanın tüm taleplerine onay verdiğini açıkladı.
Bu kararla birlikte çalışanlara aylık 21.580 yen’e (135,80 dolar) kadar maaş artışı yapılacak. Ayrıca 7,3 aylık maaşa karşılık gelen yıllık toplu ödeme de verilecek. Açıkçası bu tablo, şirketin belirsizlik ortamında bile çalışan bağlılığını öne koyduğunu gösteriyor.
Sadece Toyota değil, diğer büyük üreticilerde de süreç hızlandı. Mazda Motor ve Mitsubishi Motors gibi şirketler, ücret görüşmelerini planlanandan daha erken tamamladı.
Mitsubishi Motors, 25 Şubat’ta ortalama yüzde 5,1 zam üzerinde anlaşma sağladı. Bu uzlaşma, şirketin 1970’teki kuruluşundan bu yana en erken toplu sözleşme anlaşması olarak kayda geçti. Yani şirketler, bu yıl masayı uzatmak yerine daha hızlı karar alma yoluna gitmiş görünüyor.
Şimdi dikkatler, Japonya’nın en büyük işçi sendikası konfederasyonu olan Rengo’ya çevrilmiş durumda. Yaklaşık 7 milyon üyeye sahip konfederasyon, ilk tur müzakere sonuçlarını 23 Mart’ta açıklayacak.