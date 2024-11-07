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Japon otomotiv devi Honda'nın fiyatları değişti: İşte Honda'nın yeni fiyat listesi

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
07 Kasım 2024 11:46 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:57
Japon otomotiv devi Honda&#039;nın fiyatları değişti: İşte Honda&#039;nın yeni fiyat listesi

Dünyaca ünlü otomobil markası Honda, yılın sonlarına gelirken Türkiye'deki araçlarına zam yapma kararı aldı. Bu artışın arkasında döviz kuru dalgalanmaları ve küresel otomotiv pazarındaki değişimlerin yer aldığı öğrenildi.

Honda Türkiye, Kasım ayında otomobil fiyatlarında yeni bir güncelleme yaparak araçlarına zam kararı aldı. Yıl boyunca döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel otomotiv piyasasında yaşanan gelişmeler, fiyat artışlarını kaçınılmaz hale getirdi.

Japon otomotiv devi Honda'nın fiyatları değişti: İşte Honda'nın yeni fiyat listesi - 1. Resim

Firmalar, bazı dönemlerde fiyatları sabit tutmaya çalışsa da, piyasa koşullarına bağlı olarak dönem dönem fiyat artışları yapmak durumunda kaldılar. Honda da bu eğilime uyum sağlayarak Kasım ayında pek çok modelinin fiyatını revize etti. Döviz kurlarındaki belirsizlik ve küresel üretim maliyetlerindeki artış diğer markaların otomobil fiyatlarını da artıracak gibi görünüyor.

İŞTE HONDA'NIN GÜNCELLENEN FİYAT LİSTESİ

Japon otomotiv devi Honda'nın fiyatları değişti: İşte Honda'nın yeni fiyat listesi - 2. Resim

CITY

Ekim-1.332.000 TL
Kasım-1.332.000 TL

Japon otomotiv devi Honda'nın fiyatları değişti: İşte Honda'nın yeni fiyat listesi - 3. Resim

CIVIC

Ekim-1.860.000 TL
Kasım- 1.895.000 TL

Japon otomotiv devi Honda'nın fiyatları değişti: İşte Honda'nın yeni fiyat listesi - 4. Resim

JAZZ

Ekim- 1.370.000 TL
Kasım- 1.410.000 TL

City fiyatları - Kasım 2024

  • 1.5L VTEC, Benzinli, Executive, Otomatik: 1.332.000 TL

Civic fiyatları - Kasım 2024

  • 1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli, Elegance+, Otomatik: 1.895.000 TL
  • 1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli, Executive+, Otomatik: 1.995.000 TL
  • 1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli, Elegance+, Otomatik: 1.895.000 TL
  • 1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli, Executive+, Otomatik: 1.995.000 TL

Civic Type-R fiyatları - Kasım 2024

  • 2.0L VTEC Turbo, Benzinli, Type-R, Manuel: 4.255.000 TL

Jazz fiyatları - Kasım 2024

  • 1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit, Elegance, Otomatik: 1.410.000 TL
  • 1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit, Crosstar, Otomatik: 1.490.000 TL

HR-V fiyatları - Kasım 2024

  • 1.5L e:HEV, Hibrit, Elegance, Otomatik: 1.800.000 TL
  • 1.5L e:HEV, Hibrit, Advance, Otomatik: 1.920.000 TL
  • 1.5L e:HEV, Hibrit, Style+, Otomatik: 2.120.000 TL

ZR-V fiyatları - Kasım 2024

  • 2.0 L e:HEV, Hibrit, Advance, Otomatik: 2.955.000 TL

Yeni CR-V fiyatları - Kasım 2024

  • 2.0 L e:HEV, Hibrit, Advance, Otomatik: 3.910.000 TL.

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Kaynak: tgrthaber.com

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