Japon otomotiv devi Honda'nın fiyatları değişti: İşte Honda'nın yeni fiyat listesi
Dünyaca ünlü otomobil markası Honda, yılın sonlarına gelirken Türkiye'deki araçlarına zam yapma kararı aldı. Bu artışın arkasında döviz kuru dalgalanmaları ve küresel otomotiv pazarındaki değişimlerin yer aldığı öğrenildi.
Honda Türkiye, Kasım ayında otomobil fiyatlarında yeni bir güncelleme yaparak araçlarına zam kararı aldı. Yıl boyunca döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel otomotiv piyasasında yaşanan gelişmeler, fiyat artışlarını kaçınılmaz hale getirdi.
Firmalar, bazı dönemlerde fiyatları sabit tutmaya çalışsa da, piyasa koşullarına bağlı olarak dönem dönem fiyat artışları yapmak durumunda kaldılar. Honda da bu eğilime uyum sağlayarak Kasım ayında pek çok modelinin fiyatını revize etti. Döviz kurlarındaki belirsizlik ve küresel üretim maliyetlerindeki artış diğer markaların otomobil fiyatlarını da artıracak gibi görünüyor.
İŞTE HONDA'NIN GÜNCELLENEN FİYAT LİSTESİ
CITY
Ekim-1.332.000 TL
Kasım-1.332.000 TL
CIVIC
Ekim-1.860.000 TL
Kasım- 1.895.000 TL
JAZZ
Ekim- 1.370.000 TL
Kasım- 1.410.000 TL
City fiyatları - Kasım 2024
- 1.5L VTEC, Benzinli, Executive, Otomatik: 1.332.000 TL
Civic fiyatları - Kasım 2024
- 1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli, Elegance+, Otomatik: 1.895.000 TL
- 1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli, Executive+, Otomatik: 1.995.000 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli, Elegance+, Otomatik: 1.895.000 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli, Executive+, Otomatik: 1.995.000 TL
Civic Type-R fiyatları - Kasım 2024
- 2.0L VTEC Turbo, Benzinli, Type-R, Manuel: 4.255.000 TL
Jazz fiyatları - Kasım 2024
- 1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit, Elegance, Otomatik: 1.410.000 TL
- 1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit, Crosstar, Otomatik: 1.490.000 TL
HR-V fiyatları - Kasım 2024
- 1.5L e:HEV, Hibrit, Elegance, Otomatik: 1.800.000 TL
- 1.5L e:HEV, Hibrit, Advance, Otomatik: 1.920.000 TL
- 1.5L e:HEV, Hibrit, Style+, Otomatik: 2.120.000 TL
ZR-V fiyatları - Kasım 2024
- 2.0 L e:HEV, Hibrit, Advance, Otomatik: 2.955.000 TL
Yeni CR-V fiyatları - Kasım 2024
- 2.0 L e:HEV, Hibrit, Advance, Otomatik: 3.910.000 TL.