Japonya 2007'den bu yana ikinci kez faiz oranlarını artırdı

31 Temmuz 2024 16:37 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:38

Japonya Merkez Bankası (BoJ) kilit faiz oranını bir önceki yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığından yüzde 0,25 civarına yükseltti. Ayrıca, on yıllık teşvik önlemlerinden geri adım atarken büyük tahvil alım programını gevşetme planını da özetledi.

ABD Merkez Bankası'nın son faiz kararını açıklamasından saatler önce Japonya Merkez Bankası faiz kararını verdi.

JAPONYA MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRDI

BoJ kilit faiz oranını bir önceki yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığından yüzde 0,25 civarına yükseltti.

Japonya ekonomisi Ocak-Mart döneminde yıllık bazda %2,9 oranında küçülürken, tüketici fiyatları Haziran ayında bir önceki yıla göre beklenenin altında %2,6 oranında artış gösterdi.

Tüketici harcamalarındaki durgunluğa rağmen, para yetkilileri faiz oranlarını yükselterek ve bilanço tablosunun daha kademeli olarak küçültülmesine izin vererek kararlı bir sinyal gönderdi.

Analistler, "BoJ önümüzdeki yılın başında bir faiz artırımıyla daha da sıkılaştırma yolunda ilerliyor" yorumunda bulundu.

BoJ ayrıca mart ayında 2007'den bu yana ilk kez borçlanma maliyetlerini yükseltti.

Japonya Merkez Bankası 2016 yılında ülkenin durgunlaşan ekonomisini canlandırmak amacıyla ana faiz oranını sıfırın altına indirmişti.

Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'ndan da bir açıklama bekleniyor.