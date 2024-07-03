Japonya bin, 5 bin ve 10 bin Yen değerindeki yeni banknotlarını tanıttı! 20 yıl sonra ilk tasarım değişikliği

03 Temmuz 2024 17:05 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 17:04

Japonya'nın yeni banknotları piyasaya çıktı.

Bugün yeni banknotları basmaya başlayan Japonya Merkez Bankası, sahteciliğe karşı aldığı önlemlerden biri olarak, banknotlarda tarihi şahsiyetlerin portrelerinin sanki 3 boyutlu olarak dönüyormuş gibi görünmesini sağlayan son teknoloji holografinin dünyada ilk kez kullanılacağını duyurdu.

Ayrıca yeni banknotlarda 20 yıl aradan sonra ilk kez tasarım değişikliğine gidilecek.

Bu değişiklikle 10.000 yen, 5.000 yen ve 1.000 yenlik banknotların üzerinde, mevcut versiyonlara göre daha büyük rakamlar yer alacak. Böylece, yaş ve milliyetine bakılmaksızın herkes bunları kolayca tanıyabilecek.

GÖRME ENGELLİ KİŞİLERE ÖZEL AYAR

Dokunsal işaretler, görme engelli kişilerin ellerindeki banknotun hangisi olduğunu dokunarak anlamalarını sağlayacak.

"Japon kapitalizminin babası" olarak bilinen ve 500'e yakın şirketin kurulmasına öncülük eden Eiichi Shibusawa, 10.000 yenlik banknotta bulunacak, arka yüzünde ise Tokyo İstasyonu'nun kırmızı tuğladan yapılmış binası yer alacak.

5.000 yenlik banknotta, yaşamı boyunca toplumdaki kadınların statüsünü yükseltmeye çalışan eğitimci Umeko Tsuda'nın resmi yer alacak. Arka yüzünde ise Japonya'da antik çağlardan beri sevilen wisteria çiçekleri bulunacak.

1.000 yenlik banknotta, tetanos tedavisine yaptığı katkılardan dolayı "modern Japon tıbbının babası" olarak anılan mikrobiyolog Shibasaburo Kitasato'nun portresi basılacak. Diğer tarafta ise ukiyo-e sanatçısı Katsushika Hokusai'nin büyük dalgaları ve Fuji Dağı'nı tasvir eden "Kanagawa'nın Büyük Dalgası" adlı eseri bulunacak.

7,5 MİLYAR YENİ BANKNOT BASILACAK

Hükümete göre, önümüzdeki yılın Mart ayının sonuna kadar yaklaşık 7,5 milyar yeni banknot basılmış olacak.

BoJ, ilk etapta 1.6 trilyon Yen değerinde yeni banknotları dolaşıma sokmayı hedefliyor.

Yeni banknotlar, daha büyük "kanji" karakterleri ve 3D hologram teknolojisi ile sahteciliğe karşı daha güvenli tasarlandı.

Mevcut banknotlar da yeni banknotların piyasaya sürülmesinden sonra geçerliliğini koruyacak.

Polis, yaşlı insanları, dolandırıcıların banka görevlisi olarak ilan vererek mevcut banknotların artık geçerli olmayacağını ve bunları teslim etmeleri gerektiğini söylemesi gibi dolandırıcılıklara kanmamaları konusunda uyardı.

Japonya'da 2023 yılı sonunda 18,54 milyar banknot dolaşımda bulunuyordu.

Bank of Japan verilerine göre, banknotlar yatay olarak dizildiğinde Dünya ile Ay arasındaki mesafenin sekiz katına eşit olacaktı.

Yeni banknotlar, nakit seven Japonya'nın nakitsiz ödemeleri teşvik etmeyi amaçlamasıyla birlikte geldi.

Ülkede nakitsiz ödemelerin değeri artıyor, ancak hükümetin 2023'teki yaklaşık yüzde 40'lık hedefinin hala altında bulunuyor.

Sektör grubu verilerine göre, 2021 itibarıyla bu tür ödemeler İngiltere, Kanada ve ABD'nin yanı sıra Çin, Singapur ve Güney Kore'de toplamın yarısından fazlasını oluşturuyordu.