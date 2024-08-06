Japonya hisseleri düşüşün ardından günlük rekor artışla yükseldi

06 Ağustos 2024 12:21 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 12:23

Yeni hafta Asya’daki sert satışlarla piyasalarda tarihi bir kasırgaya yol açtı. Tokyo'daki sert düşüş, Japonya Merkez Bankası'nın 17 yıl içinde ikinci kez faiz oranlarını artırma kararının ardından geldi. Bu durum, Japon yeninin dolara karşı hızla değer kazanmasına yol açarak Japon hisse senetlerini ve ülkenin ihracatını yabancı yatırımcılar ve alıcılar için daha pahalı hale getirdi.

JAPON HİSSELERİ YÜKSELDİ

ABD'de Cuma günü açıklanan zayıf istihdam verileri, dünyanın en büyük ekonomisindeki büyümeye ilişkin endişeleri artırdı. Ayrıca, Fed'in faiz oranlarını ne zaman ve ne kadar düşüreceğine ilişkin spekülasyonları da alevlendirdi. Buna rağmen Japonya, pazartesi günkü büyük düşüşlere rağmen ülke hisselerine hala güven duyuyor.

BBC'ye konuşan bir yetkili, "Japonya'nın temelleri güçlü, durgunluk riski sıfır ve şirket liderleri sermaye getirilerini artırma konusunda kararlı" dedi.

Pazartesi günü hisse senedi fiyatlarının dünya genelinde düşmesinin ardından Güney Kore hisseleri Salı günü bir miktar toparlandı.

Kospi hisse senedi endeksi Salı günü %8,8 düştükten sonra %3,5 yükseldi. 2008 küresel mali krizinden bu yana en kötü işlem seansı yaşandı.

Tayvan'ın ana borsa endeksi, pazartesi günü kaydedilen yüzde 8,4'lük rekor düşüşün ardından yaklaşık yüzde 3,4 arttı.

İNGİLTERE, AVRUPA VE ABD DE ETKİLENDİ

Amerikan ekonomisinin yavaşlamaya doğru gittiği yönündeki endişeler İngiltere, Avrupa ve ABD hisselerini de etkiledi.

New York'ta teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 6,3 düşüşle açıldı ancak gün içerisinde düşüşler hafifledi ve endeks seansı yüzde 3,4 düşüşle tamamladı.

Pazartesi günü işlem gününün sonunda S&P 500 %3, Dow Jones Endüstri Ortalaması ise %2,6 düştü.

Avrupa'da Paris'teki CAC-40 endeksi önceki kayıplarını azaltarak günü %1,4 aşağıda tamamlarken, Frankfurt'taki DAX ve İngiltere'deki FTSE 100 endeksleri yaklaşık %2'şer kayıpla kapattı.