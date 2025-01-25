Japonya Merkez Bankası (BOJ) politika faizini 17 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

25 Ocak 2025 13:29 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 13:32

Japonya Merkez Bankası, Cuma günü faiz oranlarını 2008 mali krizinden bu yana en yüksek seviyeye yükselterek, ekonominin toparlanma sinyalleri vermesi ve enflasyon verilerinin hedeflerin üzerinde gelmesiyle serbest paradan uzaklaşma yolunda zorlu bir karar verdi. Karar, BOJ'un Temmuz ayından bu yana aldığı ilk faiz artışı olurken, karar Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinden sadece birkaç gün sonra geldi.

Cuma günü sona eren iki günlük bir politika toplantısında Japonya Merkez Bankası​, analistler ve ekonomistlerin fikir birliği tahminlerine uygun olarak kısa vadeli politika faizini %0,25'ten %0,5'e yükseltmeye oy verdi. 25 baz puanlık artış, Temmuz ayından bu yana ilk faiz​ artışı olup, faizleri 17 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Moody's Analytics'ten Japonya ekonomisti Stefan Angrick, "Altı ay içinde 25 baz puanlık bir artış daha bekliyoruz" dedi.

JAPONYA MERKEZ BANKASI FAİZ HAREKETİNİ DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump​ yönetiminin ilk birkaç gününe ilişkin endişeler Japonya'nın faiz kararı üzerinde etkili oldu. BOJ Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, geçen hafta bankanın genel ekonomik durumu kapsamlı bir şekilde analiz ederek karar vereceğini belirterek, ABD ekonomisinin "önemli bir faktör" olduğunu söylemişti. Mart ayında piyasaların daha dalgalı olmasının mümkün olduğunu, zira o zamana kadar gümrük vergilerinin uygulanabileceğini ve ABD Başkanı'nın beklenmedik bazı hamleler yapabileceğini belirtti.

Cuma günü sona eren iki günlük bir politika toplantısında Japonya Merkez Bankası, analistler ve ekonomistlerin fikir birliği tahminlerine uygun olarak kısa vadeli politika faizini %0,25'ten %0,5'e yükseltti. Japonya Merkez Bankası Cuma günü ayrıca üç ayda bir güncellenen enflasyon görünümünü revize ederek, zayıf yen nedeniyle enflasyonun beklenenden daha katı olacağını söyledi.

Mart ayına kadar olan mali yıl için değişken taze gıda hariç tüketici fiyatlarının, önceki raporda beklenen %2,5'lik artışa kıyasla %2,7 artacağını öngördü.

Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı.

BORSADA SATIŞ DALGASI BAŞLADI

Japonya Merkez Bankası ayrıca faiz oranlarını kontrol etmek amacıyla Japon devlet tahvilleri satın almayı öngören getiri eğrisi kontrolü (YCC) politikasını da terk etti.

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) Temmuz ayındaki son faiz artırımı ve ABD'den gelen zayıf istihdam verileri, dünya genelindeki yatırımcıları hazırlıksız yakaladı ve borsalarda satış dalgasına yol açtı.