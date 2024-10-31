Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

31 Ekim 2024 09:29 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 09:38

Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini yüzde 0,25'te sabit bıraktığını açıkladı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faiz oranını yüzde 0,25 seviyesinde sabit tuttuğunu açıkladı. BoJ'un para politikası toplantısı sonrasında yapılan açıklamaya göre, kısa vadeli faiz oranı yüzde 0,25'te sabit bırakıldı. Karar oy birliğiyle alındı.

JAPONYA EKONOMİSİNİN BÜYÜME ORANI

Banka, aynı zamanda Ekim 2024'e ilişkin "Ekonomik Faaliyet ve Fiyatlar için Görünüm Raporu"nu yayımladı. Raporda, Japonya ekonomisinin potansiyel büyüme oranının üzerinde büyümeye devam etmesinin beklendiği ifade edildi. Ayrıca, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artış oranının 2024 mali yılında yaklaşık yüzde 2,5 olarak öngörüldüğü, 2025 ve 2026 mali yıllarında ise yüzde 2 civarında seyredeceği tahmin edildi.

Görünüm raporunda, Japonya'nın ekonomik faaliyeti ve fiyatlarına yönelik belirsizliklerin sürdüğü vurgulandı. Bu belirsizlikler, yurt dışı ekonomik durum, emtia fiyatları ve yerel şirketlerin ücret ve fiyat belirleme politikalarındaki değişimlerden kaynaklanıyor. Özellikle son dönemde firmaların ücret ve fiyat artış eğilimlerine kaymasıyla, döviz kurlarının fiyatlara olan etkisinin geçmişe göre daha yüksek olabileceği belirtildi.

Risk dengesi açısından ise ekonomik faaliyete yönelik risklerin dengeli olduğu, fiyatlara yönelik risklerin ise 2025 mali yılı için yukarı yönlü olduğu ifade edildi.