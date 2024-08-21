Japonyalı ev kadınlarında TL hamlesi! Carry trade işlemleri yeniden hareketlendi

21 Ağustos 2024 16:56 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 17:01

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Türk Lirası’nın yen karşısında değer kazanması sonrası Japonyalı yatırımcılara Meksika pezosu ve Türk lirası para birimlerine geri döndü. Ülkedeki carry trade işlemleri Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırımı sonrası durgunluk yaşadı. Son gelen verilere yatırımcı yeniden carry trade işlemlerine geri döndü.

TÜRK LİRASI CARRY İŞLEMLERİ YENİDEN YÜKSELDİ

Tokyo Financial Exchange’in Click 365 platformundaki verilere göre, hafta başından bu yana Meksika pezosu ve Türk lirası karşısında yendeki net kısa pozisyonlar en son 2 Ağustos’ta görülen seviyelerine çıktı.

Türk Lirası’nın yen karşısında değer kazanmasıyla ilişkili pozisyonların pozisyonların 5 Ağustos’tan itibaren yüzde 4 artışla 655.539 kontrata çıktığını ortaya koydu. Bahsi geçen kontratlar 5 Ağustos tarihinde carry işlemlerinin çözülmesiyle yüzde 17 geriledi.

TOPARLANMA YAVAŞ

Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) 31 Temmuz’da ikinci kez faiz artırması ve Japon yeninin değer kazanmasının ardından carry trade işlemleri çözülme yaşadı.

Tokyo’daki Traders Securities’den Yoshio Iguchi, bireysel yatırımcıların carry işlemlerine geri dönmesinin “yaralarının zaman geçtikçe iyileştiğini” gösterdiğini ifade etti.

Uzman isim ancak toparlanmanın yavaş olduğunu çünkü “yatırımcıların piyasaya temkinli bir şekilde geri döndüğünü, kaldıracı düşük ve riski kontrol altında tuttuğunu” söyledi.