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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 21:51
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 21:51

JCR Eurasia Rating'den Erişah Arıcan açıklaması

JCR Eurasia Rating, Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın şirketteki geçmiş görevine ilişkin basına yansıyan haberler üzerine açıklama yayımladı. Arıcan'ın 2020-2021 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yaptığı belirtilerek bu tarihten sonra şirkette herhangi bir görevinin olmadığı vurgulandı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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JCR Eurasia Rating'den Erişah Arıcan açıklaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 21:51
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 21:51

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, bazı basın organlarında yer alan haberler üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın şirkette görev yaptığı tarihlere ilişkin bilgi verilerek mevcut durumda kurumla herhangi bir görev ilişkisinin bulunmadığı belirtildi.
Şirket tarafından yapılan duyuruda, Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın 17 Ocak 2020 ile 30 Mart 2021 tarihleri arasında JCR Eurasia Rating’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı ifade edildi.

“30 MART 2021 SONRASI HERHANGİ BİR GÖREVİ BULUNMAMAKTADIR”

JCR Eurasia Rating tarafından kamuoyuyla paylaşılan açıklamada, “Bir süredir bazı basın organlarında yayınlanan haberlerden ötürü aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur. Sayın Prof. Dr. Erişah Arıcan, 17.01.2020 - 30.03.2021 tarihleri arasında şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Bu tarihten itibaren şirketimizde herhangi bir görevi bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.
Böylece JCR Eurasia Rating, Arıcan’ın şirketteki görev süresine açıklık getirerek 30 Mart 2021 tarihinden itibaren kurum bünyesinde herhangi bir görevinin bulunmadığını vurguladı.

ETİKETLER
#Yönetim Kurulu Üyesi
#Jcr Eurasia Rating
#Erişah Arıcan
#Ekonomi
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