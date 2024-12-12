Jeff Bezos: Düşük maaşla vergi avantajı sağlayan milyarder

12 Aralık 2024 09:47 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 09:55

Jeff Bezos, 20 yıl boyunca Amazon'dan düşük maaş almayı tercih etti. Bu karar, milyarlarca dolarlık servet biriktirirken milyonlarca dolar vergi tasarrufu yapmasını sağladı. Milyarderler için düşük maaş, büyük bir vergi avantajı sağlıyor.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos​, yaklaşık 20 yıl boyunca CEO​ olarak görev yaptığı şirketten yıllık sadece 80 bin dolar maaş​ aldı. Bu düşük maaş, Bezos’un milyonlarca dolar vergi tasarrufu yapmasını sağladı.

MİLYARLARCA DOLARLIK SERVETİN SIRRI

Jeff Bezos, bugün 246 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri. Ancak bu kadar büyük bir servete rağmen, Amazon​'dan aldığı maaş hep mütevazı kaldı. "Kurucuydum ve zaten şirketin önemli bir kısmına sahiptim. Daha fazlasını almak bana doğru gelmedi" diyen Bezos, bu tercihiyle hem dikkat çekti hem de vergi yükünü ciddi ölçüde azalttı.

Bezos, maaşını düşük tutarak kağıt üzerinde çok kazanmasa da, Amazon'daki hisse değeri sayesinde servetini hızla artırdı. 2023-2024 yılları arasında Bezos, saat başına 8 milyon dolar kazandı. Bu gelir, tamamen Amazon’daki hisse senetlerinin değerlenmesinden kaynaklandı.

VERGİ AVANTAJININ FORMÜLÜ

Bezos’un maaşını düşük tutması, yalnızca kişisel bir tercih değil, aynı zamanda vergi avantajı sağlama stratejisiydi. ProPublica’nın ABD’deki en zengin iş insanlarının vergi kayıtlarını incelediği 2021 tarihli raporuna göre, Bezos 2007 ve 2011 yıllarında hiç federal gelir vergisi ödemedi. Bunun nedeni, o yıllarda maaşından daha yüksek yatırım zararları bildirmesi oldu.

ProPublica'nın analizine göre, 2014-2018 yılları arasında Bezos’un gerçek vergi oranı yalnızca %0,98 olarak hesaplandı. Karşılaştırmak gerekirse, ABD'de gelir vergisi oranı en yüksek dilimde %37. Ancak milyarderler genellikle kazançlarının büyük kısmını yatırımlardan sağladığı için bu vergilerden etkilenmiyor.

Bezos, bu konuda yalnız değil. Elon Musk, Warren Buffett ve Michael Bloomberg gibi diğer milyarderler de benzer yollarla federal vergilerden tasarruf etti. ProPublica, bu kişilerin gerçek vergi oranlarının genellikle %4’ün altında olduğunu ortaya koydu.

''SERVET, MAAŞ DEĞİL, YATIRIMLARLA ARTAR''

Bezos, düşük maaşı tercih etme sebebini şu sözlerle açıkladı:

"Şirketin %10’undan fazlasına sahiptim. Daha fazla teşvike ihtiyacım yoktu. Maaşımı artırmayı istemek bana doğru gelmezdi."

Amazon’dan ayrıldıktan sonra Bezos, 2025 yılına kadar toplam 25 milyon hisse satmayı planladığını açıkladı. Bezos, servetinin maaştan değil, yatırımlarının değerlenmesinden kaynaklandığını her fırsatta vurguluyor. "Kurucular, servetlerini maaşla değil, sahip oldukları hisselerin değerini artırarak elde eder" diyerek bu stratejisini net bir şekilde ifade etti.

DÜŞÜK MAAŞ, BÜYÜK TASARRUF

Maaşını düşük tutarak sadece mütevazılık örneği göstermedi; aynı zamanda milyarlarca dolarlık vergi tasarrufu yaptı. ABD yasalarına göre, hisseler satılmadıkça vergiye tabi değil. Bezos gibi milyarderler, bu yasa sayesinde sadece yatırım kazançlarını artırarak servetlerini büyütmeye devam ediyor.