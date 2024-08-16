J.P Morgan'dan Türkiye analizi: Dolar/TL tahmini belli oldu

16 Ağustos 2024 11:57 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:57

J.P Morgan THY hisseleri için hedef fiyatını yükseltirken dolar/TL beklentisini açıkladı. Banka bir önceki raporunda Haziran 2025’teki dolar/TL beklentisi 42,82 olarak açıklandı. Kurum THY hisseleri için 335 TL’den 494 TL’ye çıkarttı.

THY İÇİN HEDEF FİYAT YÜKSELDİ

J.P. Morgan, 16 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiren bir rapor yayımladı. Raporda Türk Hava Yolları (THY) için yatırım tavsiyesini "Nötr"den "Ağırlığını Arttır" (Overweight) seviyesine yükselttiği görüldü.

Kurum analizinde THY’nin pazar payını artırma ve marjlarını koruma potansiyeline vurgu yaptı. Türk Hava Yolları’nın hedef fiyatı ise 494 TL oldu. Bankanın tahminlerinde ise önemli bir detay dikkat çekti.

DOLAR/TL TAHMİNİ BELLİ OLDU

CNBC-e’de yer alan habere göre, THY hisse fiyatlarını dolar bazında açıkladı. Buna göre hisseler dolar bazında 11,8 USD'ye çıkacak. Ortaya çıkan bu rakam analiz edildiğinde kurumun dolar/TL tahminin 41,86 oldu.

BEKLENTİYİ DÜŞÜRDÜ

J.P. Morgan'ın 2025 Haziran THY için bir önceki tahmini hedef fiyatı 334 liraydı. Bu rakamın dolar karşısındaki bedeli ise 7,8 dolardı. Yani bankanın Haziran 2025 için dolar/TL tahmini 42,82 seviyesindeydi.

Bu veriler incelendiğinde J.P. Morgan'ın dolar/TL beklentisini Haziran 2025'teki 42,82 seviyesinden Aralık 2025 için 41,86'ya indirdiği görülüyor.