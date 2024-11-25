JPMorgan CEO’su geleceği özetledi: Haftada 3,5 gün çalışma ve 100 yıl yaşam

25 Kasım 2024 16:55 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 16:56

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, yapay zekanın iş dünyasında devrim oluşturacağını ve çalışanların haftada daha az gün çalışarak uzun bir yaşam süresine sahip olacağını öngörüyor. Dimon, YZ’nin iş gücündeki yerini alırken, yaşam standartlarını iyileştireceğini belirtiyor.

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, yapay zeka (AI) teknolojisinin iş dünyasını nasıl dönüştüreceği ve çalışanların yaşam dengelerini nasıl iyileştireceği konusundaki öngörülerini paylaştı. Dimon, teknolojiyle ilgili karamsar tahminleri bir kenara bırakıp, YZ’nin iş süreçlerini iyileştireceğini ve çalışanların haftada daha az çalışarak daha uzun bir yaşam süresine sahip olabileceklerini öngördü.

ÇALIŞANLARIN YAŞAM SÜRELERİNİ UZATACAK

Dimon’a göre, gelecekte çalışanlar haftada 3.5 gün çalışacak. Yani, mevcut 5 günlük iş haftası 3.5 güne düşecek. Bu değişiklik, yapay zekanın iş gücündeki yerini almasıyla mümkün olacak. Ayrıca Dimon, Yapay Zeka’nın çalışanların yaşam sürelerini uzatabileceğini ve 100 yaşına kadar yaşamalarını sağlayabileceğini belirtti.

JPMorgan’da çalışan binlerce kişi, halihazırda YZ teknolojisinden yararlanıyor. Dimon, Bloomberg TV’ye verdiği röportajda, yapay zekanın “canlı bir şey” olduğunu ve tarih boyunca evrim geçireceğini ifade etti. Şirket, Yapay Zeka’yı pek çok alanda kullanmayı planlıyor; bunlar arasında hata yönetimi, ticaret, araştırma ve risk yönetimi gibi alanlar yer alıyor.

HAFTADA 3.5 GÜN ÇALIŞACAKLAR

Ancak, bu gelişmeler bazı işlerin kaybolmasına yol açabilir. Goldman Sachs, AI teknolojisinin 300 milyon işin kaybolmasına neden olabileceğini öngörüyor. Bununla birlikte Dimon, teknolojinin geçmişte olduğu gibi işlerin yerini alacağını ancak aynı zamanda yaşam standartlarını iyileştirme fırsatları sunduğunu belirtti. Dimon, "Teknoloji her zaman işleri değiştirdi. Çocuklarınız 100 yaşına kadar yaşayacak ve kanser olmayacak. Ayrıca haftada 3.5 gün çalışacaklar" dedi.

Geçtiğimiz yıl McKinsey tarafından yayınlanan bir rapor, AI ve diğer gelişen teknolojilerin, çalışanların şu anda işlerinin %60 ila %70’ini kapsayan görevleri otomatikleştirebileceğini ve böylece küresel ekonomiye yıllık 2.6 trilyon ila 4.4 trilyon dolar ekleyebileceğini gösterdi. Bu da iş gücü verimliliğini artırarak şirketlerin daha az çalışarak daha verimli hale gelmelerini sağlayacak.

Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırma ise 4 günlük çalışma haftasının işe yarayabileceğini ortaya koydu. 61 şirketin katıldığı araştırmada, çalışanların hastalık izni günlerinde %65 azalma ve tükenmişlik oranlarında %71 düşüş yaşandığı gözlemlendi. Sonuç olarak, katılımcı şirketlerin %92’si 3 günlük hafta sonu uygulamasına devam etmeye karar verdi.

Dimon, teknolojinin kötü ellerde tehlikeli olabileceğine de dikkat çekti. Apple’ın kurucusu Steve Wozniak ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates gibi isimlerle benzer şekilde, "Teknoloji inanılmaz şeyler yaptı ama kötü insanlar yanlış kullanabilir" dedi. Yapay Zeka’nın siber savaş gibi kötüye kullanılma ihtimaline karşı tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.