JPMorgan dolar/TL tahminini düşürdü, Türk varlıkları için tavsiye verdi

31 May 2024 17:06 - Güncelleme : 31 May 2024 17:25

JPMorgan dolar/TL kuru için yıl sonu tahminini düşürerek Türk tahvilleri için yeni bir tavsiye verdi.

DOLAR/TL BEKLENTİSİNİ DÜŞTÜ

Ünlü yatırım bankası Türkiye'deki politika faizinin ve enflasyon oranının zirveye yaklaştığı konusundaki artan güveni vurguladı. JPMorgan, dolar/Türk lirası (TL) paritesi için yıl sonu beklentisini 36'dan 35,5'e revize etti.

ENFLASYONUN DÜŞECEĞİNDEN EMİNLER

Banka, enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar yüzde 25'e düşeceğinden emin olduğunu söyledi. JPMorgan ayrıca Türk devlet iç borçlanma senetleri (DİBS)/Devlet tahvilleri için yatırım tavsiyesini "ağırlığı artır" seviyesine yükseltti.

OLUMLU AÇIKLAMALAR

JPMorgan daha önce yayımladığı bir notta Türkiye'de ekonominin 3. çeyrekte soğuyacağını ifade etti. JPMorgan ekonomisti Fatih Akçelik yayımladığı raporda, Türkiye ekonomisinin 2021’in birinci çeyreğinden bu yana ilk kez negatif çıktı açığına doğru ilerliyor olabileceğini kaydetti.

Yayımlanan raporda, yılın ilk yarısı itibariyle, ücretlerdeki artışların ve depremle ilgili kamu harcamaları nedeniyle ekonominin yüzde 1,2'lik çıktı açığı ile hala aşırı ısınmış göründüğü belirtilmişi.

Raporda "Koordineli para ve maliye politikası sıkılaştırması, 3. çeyreğinden itibaren negatif çıktı açığı dönemini başlatacak" denildi. böyle bir gelişmenin 2024'ün 2. yarısında ve 2025'te enflasyondaki düşüşü ve cari denge düzelmesini destekleyeceği söylenmişti.