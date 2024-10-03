JPMorgan, TCMB için faiz indirim beklentisini değiştirdi

03 Ekim 2024 16:45 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 17:07

Türkiye İstatistik Kurumu bugün eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından JPMorgan, Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimine ilişkin beklentisini öteledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97, yıllık ise yüzde 49,38 arttı. JPMorgan, Beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından Merkez Bankası'na yönelik indirim tahminini değiştirdi. Daha önceki açıklamalarında faiz indirimlerinin kasımda başlayacağını ifade eden banka, bu tahminini ocak ayına çekti.

TCMB BAŞKANI KARAHAN'DAN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da TBMM'deki sunumunda aylık enflasyondaki gelişmelere vurgu yaparak “Para politikasındaki sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Karahan, bu süreçte gözettikleri iki ana koşulu, aylık enflasyonun ana eğiliminin, belirgin ve kalıcı bir düşüş göstermesi ve enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsaması olarak açıklamış ve her iki kriterde de alınacak bir miktar mesafe olduğunu söylemişti.