JPMorgan’dan Merkez Bankası tahmini: Ekim-Kasım ayında başlayabilir

31 Temmuz 2024 03:50 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 03:59

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JPMorgan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan (TCMB) ilk faiz indirimi beklentisini paylaştı.

EKİM AYI İTİBARIYLA BAŞLAYACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

JPMorgan Kıdemli Türkiye Direktörü Mustafa Bağrıaçık fiyat düşüşlerinin zaman alacağına dair resmi yönlendirmeye rağmen dezenflasyon süreciyle birlikte faiz indirimlerinin Ekim ayı itibarıyla başlayacağını öngördü.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Mustafa Bağrıaçık, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dirençli enflasyonun düştüğüne dair sinyalle Ekim veya Kasım'da faiz indirimlerine başlamasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Bağrıaçık, hükümetin son bir yıldır uyguladığı yeni ekonomik programın piyasalarda 'büyük fark' yarattığını, Türkiye'nin geçen sene rezervlerini son 5 yıldan daha fazla güçlendirdiğini belirtti.

BİRLEŞME VE SATIN ALMALAR 2025'TEN İTİBAREN ARTACAK

Bağrıaçık, Moody’s’in ülkenin kredi notunu 2 kademe artırmasının ardından bütçe açığındaki iyileşme ve borç/GSYH oranının görece düşük olması nedeniyle kredi notunun 12 aylık dönemde daha fazla artacağı görüşünü paylaştı. Moody’s, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe yükselterek "B3"ten "B1"e çekmiş, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak teyit etmişti.

Bağrıaçık ayrıca Türkiye’de birleşme ve satın almaların 2025’ten itibaren artmasını beklediğini söyledi.