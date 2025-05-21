Kabin bagajı ücreti AB’ye taşındı: Hava yolu şirketleri şikayet edildi

Uçak biletini aldıktan sonra kabin bagajı için tekrar ücret ödeme problemi yolcuların tepkisini çekiyor. Avrupa'nın en büyük tüketici kuruluşu bu duruma savaş açtı: 7 hava yolu şirketi resmen şikâyet edildi.

Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), kabin bagajı için ekstra ücret talep eden yedi düşük maliyetli hava yolu şirketini Avrupa Birliği kurumlarına şikâyet etti. Brüksel merkezli kuruluş, bu uygulamanın tüketici haklarını ihlal ettiğini belirtti.

EL BAGAJI ÜCRETİ TEPKİ ÇEKİYOR

BEUC’un yaptığı açıklamaya göre, EasyJet, Norwegian Air Shuttle, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling ve Wizz Air gibi popüler hava yolu firmaları, el bagajları için hukuka aykırı şekilde ücret talep ediyor. BEUC ve ona bağlı 45 tüketici derneği, konuyla ilgili resmi şikâyeti AB Komisyonu ile AB Tüketici Koruma Otoriteleri Ağı'na iletti.

Açıklamada, bu şirketlerin, Avrupa Adalet Divanı'nın 2014 yılında aldığı bağlayıcı karara aykırı davrandığı vurgulandı. Mahkeme o kararında, makul boyut ve ağırlıkta olan, güvenlik standartlarına uygun el bagajlarının bilet fiyatına dahil edilmesi gerektiğine hükmetmişti.

BEUC, yaşanan karışıklıkların önüne geçmek için “makul boyut ve ağırlık” tanımının net bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti. Zira tüketiciler, uçak bileti aldıklarında el bagajının bu hizmetin doğal bir parçası olduğunu düşünüyor.

Avrupa genelinde havayolu firmalarının bagaj politikalarındaki farklılıklar ise zaman zaman yolcular için büyük sorunlara yol açıyor. BEUC, bu nedenle AB genelinde sektörün ticari uygulamalarına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.