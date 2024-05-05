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05 May 2024 12:08 - Güncelleme : 05 May 2024 12:08

Kabine toplanıyor! Emekli ve dar gelirli için atılacak adımlar masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kritik toplantının ana gündeminde ekonomi bulunuyor. Kabine’nin masasına emekli ve dar gelirli için atılacak adımlar gelecek.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: tgrthaber.com
Kabine toplanıyor! Emekli ve dar gelirli için atılacak adımlar masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor. Kritik Kabine Toplnatısı’nın gündeminde ekonomiye ilişkin konular öne çıkacak. Emekli ve dar gelirli ile ekonomiye dair alınan önlemler Bakanlar Kurulu’nun masasında olacak

EKONOMİ ODAKLI KONULAR ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının gündeminde, emekliler ve dar gelirliler için atılacak adımlar öne çıkacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine yarın Beştepe'de toplanacak. Ekonomi odaklı konular, toplantının ana gündem maddeleri arasında bulunuyor. Masada bütçe açığı ve kamu tasarrufu gibi konular yer alıyor.

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KAMUDA TASARRUF, EMEKLİ VE DAR GELİRLİ ÖNCELİKLİ OLACAK

Kabine toplantısının gündeminde, enflasyonla mücadele süreci, emekli ve dar gelirlilerin durumunu iyileştirmek için alınacak adımlar, bütçe açığının kapatılmasında kritik olan kamuda tasarruf gibi konular bulunması bekleniyor.

Kabine toplanıyor! Emekli ve dar gelirli için atılacak adımlar masada olacak - 2. Resim

İSRAİL’E UYGULANAN İHRACAT YASAĞI DEĞERLENDİRİLECEK

Terörle mücadele, İsrail-Filistin savaşını durdurmak için atılabilecek adımlar, İsrail’le ihracatın kesilmesinin ekonomiye etkileri gibi başlıkların da Kabine’de konuşulması bekleniyor.

Kaynak: tgrthaber.com
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