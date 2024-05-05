Kabine toplanıyor! Emekli ve dar gelirli için atılacak adımlar masada
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kritik toplantının ana gündeminde ekonomi bulunuyor. Kabine’nin masasına emekli ve dar gelirli için atılacak adımlar gelecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor. Kritik Kabine Toplnatısı’nın gündeminde ekonomiye ilişkin konular öne çıkacak. Emekli ve dar gelirli ile ekonomiye dair alınan önlemler Bakanlar Kurulu’nun masasında olacak
EKONOMİ ODAKLI KONULAR ELE ALINACAK
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının gündeminde, emekliler ve dar gelirliler için atılacak adımlar öne çıkacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine yarın Beştepe'de toplanacak. Ekonomi odaklı konular, toplantının ana gündem maddeleri arasında bulunuyor. Masada bütçe açığı ve kamu tasarrufu gibi konular yer alıyor.
KAMUDA TASARRUF, EMEKLİ VE DAR GELİRLİ ÖNCELİKLİ OLACAK
Kabine toplantısının gündeminde, enflasyonla mücadele süreci, emekli ve dar gelirlilerin durumunu iyileştirmek için alınacak adımlar, bütçe açığının kapatılmasında kritik olan kamuda tasarruf gibi konular bulunması bekleniyor.
İSRAİL’E UYGULANAN İHRACAT YASAĞI DEĞERLENDİRİLECEK
Terörle mücadele, İsrail-Filistin savaşını durdurmak için atılabilecek adımlar, İsrail’le ihracatın kesilmesinin ekonomiye etkileri gibi başlıkların da Kabine’de konuşulması bekleniyor.