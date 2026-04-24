Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kademeli doğal gaz faturasında kim ne kadar ödeyecek? Mayıs ayı faturalarına dikkat!

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 09:48
1
Kademeli doğal gaz faturası

Elektrikten sonra doğal gaz faturasında da kademeli fatura dönemi başladı. Kademeli ilk faturalar mayıs ayında vatandaşa kesilmeye başlanacak. İllere ve aylara göre farklı oranlarda belirlenen kademeyi aşanlar artık tükettikleri doğal gazın gerçek maliyetini ödeyecek.

2
Türkiye'de 21.8 milyon doğal gaz abonesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrikte olduğu gibi doğal gazda tüketimi için de 4 Nisan itibarıyla kademeli sisteme geçti. Türkiye'de 21.8 milyon doğal gaz abonesi bulunurken, kademe düzenlemesinden yaklaşık 2.8 milyon abone etkilenecek. 19 milyon abone desteklenmeye devam edecek.

3
METREKÜPTE 10 LİRA FAZLA ÖDENECEK

Yeni sistemde Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlenirken, Kademe-1 olan normal tüketime sahip haneler için doğal gaz metreküp fiyatı 10.62 TL, kademeye takılanlar için Kademe-2 fiyatı 18 TL, şehit aileleri ve gaziler için kademesiz desteklemeli metreküp fiyatı 5.31 TL olarak belirlendi.
 

4
faturalara yansıyacak metreküp fiyatları

Bu fiyatlara ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli (SKB) eklenerek ise faturalara yansıyacak metreküp fiyatları netleşiyor. Yani Kademe-1'de tüketim yapanlar doğal gazın metreküpüne 16.23 TL, Kademe-2'de tüketim yapanlar ise 26.13 TL ödeme yapacak. SKB illere göre ufak çapta değişiklik gösterebiliyor.
 

5
KADEME ORTALAMALARI NE KADAR?

Nisan ayında illere göre kademe ortalamaları İstanbul'da 192.55 metreküp, Ankara'da 180.69, İzmir'de 157.59, Antalya'da 124.95, Diyarbakır'da 207.76, Erzurum'da 262.97, Hakkari'de 292.32, Kars'ta 273.26, Rize'de 237.84 metreküp olarak belirlendi. Mayısta ise kademe ortalaması İstanbul'da 119.96 metreküp, Ankara'da 109.01, İzmir'de 66.10, Antalya'da 55.37, Diyarbakır'da 61.25, Erzurum'da 154.02, Hakkari'de 192.99, Kars'ta 154.60, Rize'de ise 127.12 metreküp olarak belirlendi.
 

6
Kademeye takılanlar

Kademeye takılanlar ortalamanın üzerinde kalan kısım için değil tüm tüketimleri için yüksekten faturalandırılacak. Yani İstanbul'da nisan genelinde diyelim ki vatandaş 200 metreküp tüketerek 192.55'lik ortalamayı aşarsa, burada 200 metreküpün tamamı için yüksekten faturalandırılacak.
 

7
İSTANBUL'DA FATURALAR NASIL HESAPLANACAK?

Yine İstanbul için 191 metreküp ve altında tüketenlerin faturası Kademe-1'den hesaplanacak ve desteklemeli metreküp fiyatı olan 16.23 TL ile çarpımını ödeyecek ve faturası 191 metreküp kullanım için 3 bin 99 TL olacak. Ancak kademeyi geçti ve 193 metreküp tüketim yaptıysa tümü için yüksekten ödeme yapmak zorunda kalacak ve 193'ün 26.13 ile çarpımı olan tutarda yani 5 bin 43 TL ödeyecek.
 

8
MERKEZİ SİSTEMLE ISINAN SİTELERDE UYGULAMA NASIL OLACAK?

Merkezi sistemle ısınan sitelerde aylık toplam tüketim hane sayısına bölünecek. Ortaya çıkan tüketim, ilin o ayki ortalama tüketiminin yüzde 75 üzerinde ise hanelere devlet desteğinin daha az olduğu tarife uygulanacak.
 

9
KİMLER KADEMEDEN MUAF OLACAK?

Şehit yakınları ve muharip/malul gaziler ile ibadethaneler, cemevleri ve Kur'an kursları, kademeli konut fiyatı uygulamasından muaf tutulacak.

10
DEVLET DESTEĞİ

Herhangi bir ayda aylık tüketim limitinin üzerinde doğal gaz kullanarak devlet desteğinin daha düşük olduğu fiyatın uygulandığı bir abonenin, takip eden ayda doğal gaz tüketimi belirlenen limitin altına düşerse devlet desteğinin daha fazla olduğu fiyattan yararlanabilecek.
 

11
Ödeme güçlüğü çeken mesken aboneleri

Ödeme güçlüğü çeken mesken aboneleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak gerekli kriterleri sağlamaları durumunda doğal gaz desteğinden yararlanabilecek.
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.