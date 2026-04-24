Kademeli doğal gaz faturasında kim ne kadar ödeyecek? Mayıs ayı faturalarına dikkat!

Elektrikten sonra doğal gaz faturasında da kademeli fatura dönemi başladı. Kademeli ilk faturalar mayıs ayında vatandaşa kesilmeye başlanacak. İllere ve aylara göre farklı oranlarda belirlenen kademeyi aşanlar artık tükettikleri doğal gazın gerçek maliyetini ödeyecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrikte olduğu gibi doğal gazda tüketimi için de 4 Nisan itibarıyla kademeli sisteme geçti. Türkiye'de 21.8 milyon doğal gaz abonesi bulunurken, kademe düzenlemesinden yaklaşık 2.8 milyon abone etkilenecek. 19 milyon abone desteklenmeye devam edecek.
Yeni sistemde Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlenirken, Kademe-1 olan normal tüketime sahip haneler için doğal gaz metreküp fiyatı 10.62 TL, kademeye takılanlar için Kademe-2 fiyatı 18 TL, şehit aileleri ve gaziler için kademesiz desteklemeli metreküp fiyatı 5.31 TL olarak belirlendi.
Bu fiyatlara ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli (SKB) eklenerek ise faturalara yansıyacak metreküp fiyatları netleşiyor. Yani Kademe-1'de tüketim yapanlar doğal gazın metreküpüne 16.23 TL, Kademe-2'de tüketim yapanlar ise 26.13 TL ödeme yapacak. SKB illere göre ufak çapta değişiklik gösterebiliyor.
Nisan ayında illere göre kademe ortalamaları İstanbul'da 192.55 metreküp, Ankara'da 180.69, İzmir'de 157.59, Antalya'da 124.95, Diyarbakır'da 207.76, Erzurum'da 262.97, Hakkari'de 292.32, Kars'ta 273.26, Rize'de 237.84 metreküp olarak belirlendi. Mayısta ise kademe ortalaması İstanbul'da 119.96 metreküp, Ankara'da 109.01, İzmir'de 66.10, Antalya'da 55.37, Diyarbakır'da 61.25, Erzurum'da 154.02, Hakkari'de 192.99, Kars'ta 154.60, Rize'de ise 127.12 metreküp olarak belirlendi.
Kademeye takılanlar ortalamanın üzerinde kalan kısım için değil tüm tüketimleri için yüksekten faturalandırılacak. Yani İstanbul'da nisan genelinde diyelim ki vatandaş 200 metreküp tüketerek 192.55'lik ortalamayı aşarsa, burada 200 metreküpün tamamı için yüksekten faturalandırılacak.
Yine İstanbul için 191 metreküp ve altında tüketenlerin faturası Kademe-1'den hesaplanacak ve desteklemeli metreküp fiyatı olan 16.23 TL ile çarpımını ödeyecek ve faturası 191 metreküp kullanım için 3 bin 99 TL olacak. Ancak kademeyi geçti ve 193 metreküp tüketim yaptıysa tümü için yüksekten ödeme yapmak zorunda kalacak ve 193'ün 26.13 ile çarpımı olan tutarda yani 5 bin 43 TL ödeyecek.
Merkezi sistemle ısınan sitelerde aylık toplam tüketim hane sayısına bölünecek. Ortaya çıkan tüketim, ilin o ayki ortalama tüketiminin yüzde 75 üzerinde ise hanelere devlet desteğinin daha az olduğu tarife uygulanacak.
Şehit yakınları ve muharip/malul gaziler ile ibadethaneler, cemevleri ve Kur'an kursları, kademeli konut fiyatı uygulamasından muaf tutulacak.
Herhangi bir ayda aylık tüketim limitinin üzerinde doğal gaz kullanarak devlet desteğinin daha düşük olduğu fiyatın uygulandığı bir abonenin, takip eden ayda doğal gaz tüketimi belirlenen limitin altına düşerse devlet desteğinin daha fazla olduğu fiyattan yararlanabilecek.
Ödeme güçlüğü çeken mesken aboneleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak gerekli kriterleri sağlamaları durumunda doğal gaz desteğinden yararlanabilecek.