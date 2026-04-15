Kademeli emeklik için kritik kulis bilgisi! İsa Karakaş kimin, ne zaman emekli olacağını tek tek açıkladı

ARA ZAMMIN ÖNÜNDE YASAL BİR ENGEL YOK

Bakın eşit işe eşit ücret diyoruz. Özel sektördeki 28 alırken kamudaki 3 katını alıyor. Olur mu peki? Yani bu anlamda asgari ücrete ara zam gelmesi gerekiyor. Bunun önünde hiçbir engel yok. Hiçbir engel yok. Ne yasal engel var? Hiçbir hükümet istediği zaman anda toplanır. ve dolayısıyla tespit komisyonuyla bunu hemen yapabilir. Yani şu andaki durum şeye göre değişir diyelim. Yani hükümetin özellikle şu savaş durumu inşallah bir netleşir. Netleşirse ona göre bir cevabını verebiliriz. Şu anda ortada somut bir gelişme maalesef yok. Yani var desek gerçekçi olmaz. Önümüzdeki günlerde bu netleşir."