Kademeli emeklik için kritik kulis bilgisi! İsa Karakaş kimin, ne zaman emekli olacağını tek tek açıkladı

GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 11:29
15.04.2026
saat ikonu 11:32
Emeklilikte kademe bekleyenler olası bir düzenleme için kamuoyu oluşturma çabalarına devam ediyor. 

Peki bu beklenti ne kadar gerçekçi? 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası Orta Doğu'da başlayan savaş tüm dünyada enflasyonda yukarı yönlü hareketler oluşturdu. 

Bu da asgari ücrette ara zam ihtimalini masaya taşıdı.   

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında vatandaşın yakın takibindeki iki konuyla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Karakaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar: 

'KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ ELZEM'  

"Zaten biz başından beri kademeli emeklilikte ne kadar haklı olduklarını ve bu konuda mutlaka düzenleme yapılmasının gerekli olduğunu ve bu düzenlemenin sadece emeklilikte kademe bekleyenler için değil, sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği açısından da elzem olduğunu söyledik. 

 'EMEKLİLİKTE KADEME BEKLEYENLER BENİ CAN KULAĞIYLA DİNLESİN'   

Çünkü bunun sadece bir maaş bağlama meselesi değil, bu işin bir vicdani mesele olduğunu ve emeklilikte kademe bekleyenler aslında vicdanen psikolojik olarak son derece rahatsızlık duyuyorlar. Emeklilikte kademe ile ilgili asıl söylenmeyeni söyleyeceğim, gerçeği söyleyeceğim. Şimdi emeklilikte kademe bekleyenler bizi can kulağıyla dinlesinler. Şunu söyleyeyim, emeklilikte kademe ile ilgili, evet tablolar hazırlamışsınız, primler şöyle olsun, yaş böyle olsun diye, tabii ki haklısınız, bunları gündeme getireceksiniz, talep edeceksiniz.  

 KADEME OLUR AMA PRİM İNDİRİMİ OLMAZ

Ama şunu hazırlıklı olmamız lazım bütün emeklilikte kademe bekleyenler şunu bilsin emeklilikte kademe geldiği zaman işin gerçeği şudur değerli arkadaşlar. Sizin o gösterdiğiniz tablodaki gibi prim indirimine gidilmesi söz konusu olmayacak. Onu söyleyebilirim. Bunu EYT'de de gördük. EYT'de de primlerde herhangi bir düşme olmadı. Sadece yaş kaldırıldı. Emeklilikte kademede de benim gördüğüm kadarıyla en fazla yaşta bir kademelendirme olur bunun olması gerekiyor. 

VAR OLAN PRİMLERDE DÜŞME OLMAZ 

Tabii ki haklısınız. Primlerin düşürülmesi lazım. Çok yüksektir. Doğru söylüyorsunuz. Ama gerçek şudur. Var olan primlerde bir düşüş olmaz. Yani düzenleme diyelim ki bugün çıksa bile primleri düşürmezler. EYT'de nasıl düşürmedilerse emeklilikte kademede de düşmez. Dolayısıyla memurlar 9000 gün prime hazır olmaları gerekiyor. Yani 9000 gün primi tamamlamaları lazım. emeklilikte kademe düzenlemesi çıksa bile memurlarda 9 bin günün altında emeklilikte kademeden kimse emekli olamaz.  

KİM, KAÇ GÜNLÜK PRİMLE EMEKLİ OLABİLİR?

Bağkurlular da emeklilikte kademe gelse bile 9000 gün prim ödemesi gerekiyor. SSK 'lı yani eski adıyla SSK 'lı 4A 'lı olanlar için ise 7000 gün prim şart görünüyor. Değerli arkadaşlar buradan sesleniyorum tekrar emeklilikte kademe 7000 gün primi doldurmaları gerekiyor. Dolayısıyla 4500 gün primle kısmı emeklilikle emeklilikte kademeden emekliliğin mümkün olmadığı kanaatindeyim. Bu da yapılmayacak durum bunu gösteriyor. Neden? EYT 'ye de bakın aynı şekilde oldu. Halen kısmi EYT bekleyenler var. 

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELİR Mİ?  

Asgari ücret zaten 28 bin lira. Değil mi? 28 bin lira Pınar. 28 bin lira. Evet. Kira ne kadar İstanbul'da şu anda? İstanbul'da 30. En az. Ankara'da. Onu bırakın ya. Urfa'da, Edirne'de her yerde yani kira fiyatı 20 binin altında kira mı var? 20 bine İstanbul'da bulamazsınız. Bu imkansız valla. %25 oranda elektriğe zam gelmedi mi? %25 oranda elektriğe ve doğal gaza zam geldi. Değil mi? Evet.   

 

'BU 28 BİN LİRA ÖNÜMÜZDEKİ SENEYİ ÇIKARAMAZ' 

Ama siz bu 28 bin lirayı ta seneye Şubat 'a kadar sabit tuttuğunuz zaman gariban işçi ne yapsın bakın özel sektördeki işçi 28 bin lirayla geçiniyor. Aynı işi kamuda yapan bunun üç katından fazla alıyor bakın üç kat asgari ücrete yakın alıyor alsınlar herkes salsın. Ama bu da bizim işçimiz değil mi? Vergilerle ödenmiyor mu? Yani öyle bir adaletsizlik var. 

ARA ZAMMIN ÖNÜNDE YASAL BİR ENGEL YOK 

Bakın eşit işe eşit ücret diyoruz. Özel sektördeki 28 alırken kamudaki 3 katını alıyor. Olur mu peki? Yani bu anlamda asgari ücrete ara zam gelmesi gerekiyor. Bunun önünde hiçbir engel yok. Hiçbir engel yok. Ne yasal engel var? Hiçbir hükümet istediği zaman anda toplanır. ve dolayısıyla tespit komisyonuyla bunu hemen yapabilir. Yani şu andaki durum şeye göre değişir diyelim. Yani hükümetin özellikle şu savaş durumu inşallah bir netleşir. Netleşirse ona göre bir cevabını verebiliriz. Şu anda ortada somut bir gelişme maalesef yok. Yani var desek gerçekçi olmaz. Önümüzdeki günlerde bu netleşir."

