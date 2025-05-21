Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İsa Karakaş düzenleme için net tarih verdi

Kademeli emeklilikle ilgili düzenleme gündemdeki yerini korurken, EYT sonrası emeklilik bekleyen milyonlarca çalışan umutla yeni gelişmeleri takip ediyor. EYT’den yararlanamayan vatandaşlar, emeklilikte adalet talebiyle birleşerek hak arayışlarını sürdürüyor. SGK uzmanı İsa Karakaş düzenlemenin 2027 yılına kadar gündeme gelebileceğini belirterek bu beklentileri boşa çıkarmayacak açıklamalarda bulundu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca vatandaş, seslerini duyurmak ve hak arayışlarını sürdürmek amacıyla “Emeklilikte Adalet Bekleyenler” ve “Emeklilikte Kademe Bekleyenler” adı altında sosyal medya platformlarında bir araya geliyor. Giderek büyüyen bu topluluk, hem kamuoyunda hem de TBMM gündeminde daha fazla yer bulmaya başladı.

BEKLEYENLERİN SAYISI ÇIĞ GİBİ ARTTI

SGK Uzmanı ve köşe yazarı İsa Karakaş, EYT düzenlemesinin üzerinden henüz üç yıl geçmeden kapsam dışında kalan vatandaşların sayısında ciddi bir artış yaşandığını vurguladı. Karakaş, “8 Eylül 1999’dan bir gün sonra işe girenler, EYT kapsamına giremedikleri için erkeklerde 17, kadınlarda ise 20 yıla kadar daha geç emekli olacak. Bu da aynı kuşakta yer alan kişiler arasında ciddi bir adalet tartışmasına yol açtı. Bu meselenin önümüzdeki genel seçimlerden önce çözülmesi kaçınılmaz hâle geldi” ifadelerini kullandı.

2027 YILI KRİTİK EŞİK OLABİLİR

EYT düzenlemesinin ardından oluşan yeni mağdur kitlenin taleplerinin artık görmezden gelinemeyeceğini belirten Karakaş, 2027 yılına işaret etti. Genel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte bu konunun tekrar siyasi gündeme taşınmasının muhtemel olduğunu ifade eden Karakaş, "Ankara’da adım adım tüm EYT süreçlerini takip etmiş bir gazeteci ve ÇSGB/SGK mesleki tecrübelerimden hareketle benim tüm beklentim en geç 2027 yılı içerisinde kapsamlı bir düzenleme yapılacağı yönündedir. Dolayısıyla düzenleme bekleyenler şimdiden SGK hizmet dökümleriyle ilgili tedbir almalarında fayda bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.

EYT YASASI NE GETİRDİ, KİMLERİ DIŞARIDA BIRAKTI?

EYT yasası, yıllardır devam eden mücadelenin ardından 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanlar için yaş şartı aranmaksızın emekli olma hakkı tanıdı. Ancak bu tarih kriterinin hemen sonrasında işe başlayan milyonlarca kişi kapsam dışında kaldı. Sadece bir gün farkla yasanın dışında kalan bu kesim, aynı prim gününü ve sigortalılık süresini doldurmasına rağmen uzun yıllar daha çalışmak zorunda kalıyor.