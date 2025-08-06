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 | Bengü Sarıkuş

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK Uzmanı İsa Karakaş tarih verdi

Toplu sözleşme görüşmelerinden ne sonuç çıkacak? Memur ve işçinin maaş farkı arasında makas nasıl kapanır? 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik bekleyenler için kritik dönemeç hakkında tüm merak edilenleri SGK Uzmanı İsa Karakaş tek tek anlattı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 11:36

Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’e yaptığı özel açıklamalarda, ve memur emeklilerinin yaşadığı kayıplara, süreçlerine ve emeklilik sistemindeki aksaklıklara dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK Uzmanı İsa Karakaş tarih verdi

MEMUR EMEKLİLERİNİN 91 ÇEYREK ALTIN KAYBI VAR

Toplu görüşmelerin en önemli gündeminin olduğunu belirten Karakaş, “Toplu görüşmelerde birinci öncelik memur emeklilerinin 91 çeyrek altın kaybı var. Memur emeklileri 2023 Temmuz'dan itibaren seyyanen verilmemesi nedeniyle 91 çeyrek altın kaybı yaşadı.” dedi.

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK Uzmanı İsa Karakaş tarih verdi

Eskiden memurlara yapılan zamların emeklilere de yansıtıldığını hatırlatan Karakaş, “75 yıldır memura gelen, memur emeklisine geliyordu. Gelmeyince ve seyyanen zam verilmesi, sendikalı memur emeklilerinin sendikalı olması nedeniyle altında ezildiler.” ifadelerini kullandı. 2025 Ocak ayında memur emeklilerinin yalnızca yüzde 4,21 zam aldığını hatırlatan Karakaş, “Bu Temmuz’da yine ezildiler. İşçi-memur kapışmasına neden oldu.” dedi.

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK Uzmanı İsa Karakaş tarih verdi

MEMURLAR EMEKLİ OLAMADIĞI İŞÇİN YENİ MEZUNLAR ATANAMIYOR

Memurların olamamasının, yeni mezunların kamuya atanmasını da engellediğini vurgulayan Karakaş, “Memurlar emekli olamadığı için yeni mezunlar KPSS’yle atanamıyor.” dedi.

Karakaş, “Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. 2024-25’te de büyük toplu sözleşme var. Bu yıl da var ama bu ilaç olmayacak. Memur ve emeklileri kayıpların telafi edilmesini bekliyor.” ifadelerini kullandı.

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK Uzmanı İsa Karakaş tarih verdi

Sendikaların özellikle üç maddeye odaklanması gerektiğini belirten Karakaş, “3600 ek gösterge bekleyen kamu şefleri, 480 bine yakın kişiyi etkiliyor. Enflasyon altında ezilme konusunda sendikalar bu üç maddeyi istemeli.” dedi.

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK Uzmanı İsa Karakaş tarih verdi

HÜKÜMETTEN TEKLİF GELMEYECEK

Hükümetin teklif sunmamasını eleştiren Karakaş, “Hükümetten teklif gelmeyecek. Kamu sendikalarının toplu görüşmesi tiyatrodan ibaret. Grev yaptırımı olmayan bir işverenin ağzına bakmak zorunda.” şeklinde konuştu.

Sürecin işleyişine dikkat çeken Karakaş, “Toplu görüşmeler başlayacak. Hazine 'bütçe' diyecek. Sonra hükümetin dediği olacak. Yüksek Hakem Kurulu’na gidilecek ve hükümetin teklifine yakın bir oran teklif edilecek.” ifadelerini kullandı.

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK Uzmanı İsa Karakaş tarih verdi

MEMUR-İŞÇİ AYRIMI HERKESE ZARAR VERİYOR

Memur ve işçiler arasındaki maaş farkının tepkilere neden olduğunu söyleyen Karakaş, “Memurlar, ‘ilk altı ayda yüzde 11,54 zam aldık, kamu işçileri yüzde 24 aldı’ diyor. Neden bu kadar düşük olduğunu soruyorlar. Aradaki dengenin gözetilmesi gerekiyor.” dedi.

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK Uzmanı İsa Karakaş tarih verdi

ASKER VE POLİSLERİN HAKLARI

Sendikası olmayan asker ve polisler için de öneride bulunan Karakaş, “Borçlanma maliyeti ve fazla mesai konusu gündeme getirilmeli.” dedi.

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK Uzmanı İsa Karakaş tarih verdi

YURTDIŞI GÖREVDE OLANLARIN SÜRESİ SGK’YA EKLENMİYOR

Yurtdışında çalışanların da büyük sorunlar yaşadığını aktaran Karakaş, “Bir vatandaş yurtdışına gittiği zaman işçi olduğu sürede aradan 10-15 yıl geçiyor. SGK, yurtdışına gittiği zaman o süreyi SGK’ya eklemiyor.” dedi. Bu durumun özellikle özel sektör işçilerini zorladığını ifade eden Karaka, “Küresel firmalar yurtdışı bağlantılı. SGK’nın bu görev sürelerini de sayması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN GELECEK?

EYT sonrası emeklilik sisteminde oluşan dengesizliklere dikkat çeken Karakaş, “42-43 yaşında biri EYT’li olurken, aynı yaşta bir günle kaçıranlar oluyor. Devletin dengeyi sağlaması mecburidir.” dedi. Emeklilik için milyonlarca kişinin sırasını beklediğini vurgulayan Karakaş, “Bütün emeklilikte kademe bekleyenler karamsar olmasın, 2027 yılında bununla ilgili düzenleme gelecek. Sayı yaklaşık 4 milyon 300 bin civarında.” ifadelerini kullandı.

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK Uzmanı İsa Karakaş tarih verdi

ÇÖZÜM NASIL BULUNACAK?

Karakaş, “EYT kapsamına giren kişi hemen emekli olmayacak. Çözüm yapılması gerekiyor. Askerler bedelli yapıyor, parası olmayan da askere gidiyor. Bedelli olmayanların sigorta girişi sağlanırsa, stajyer ve çıraklara çalışma hakkı verilirse çözüm olur.” dedi.

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK Uzmanı İsa Karakaş tarih verdi

ÇİFTÇİYE 65 YAŞTA DİLEKÇE ZORUNLULUĞU OLMAMALI

Karakaş, çiftçilerle ilgili de önemli bir soruna dikkat çekti: “Tarlası varsa, SGK’ya dilekçe vermezse prim kesiliyor. SGK'nın 65 yaşını aşan çiftçiye dilekçe zorunluluğu koymaması, istenirse sigorta kapsamına girmesi maddesini uygulamaya koyması gerekiyor.” dedi.

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK Uzmanı İsa Karakaş tarih verdi

ÇALIŞANLAR NASIL ÜÇ ÇOCUK YAPACAK?

Çalışanların ağır vergi yükü altında ezildiğini belirten Karakaş, “Lüks tüketimde bir işçi kadar vergi ödenmiyor. Sendikalar bir araya gelip özel sektör, kamu işçileri, memur; hepsinin vergi yükünden kurtulması için birlikte çalışmalı. Enflasyonun yüksek olduğu dönemde vergi tarifesi olmasın. En az 2-3 maaş vergiye gidiyor. Bu durumda çalışanlar nasıl üç çocuk yapacak?” dedi.

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#zam
#emekli
#sgk
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#sendika
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#memur emeklileri
#Enflasyon
#Ekonomi
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