Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK Uzmanı İsa Karakaş tarih verdi

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’e yaptığı özel açıklamalarda, memur ve memur emeklilerinin yaşadığı kayıplara, toplu sözleşme süreçlerine ve emeklilik sistemindeki aksaklıklara dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

MEMUR EMEKLİLERİNİN 91 ÇEYREK ALTIN KAYBI VAR

Toplu görüşmelerin en önemli gündeminin memur emeklileri olduğunu belirten Karakaş, “Toplu görüşmelerde birinci öncelik memur emeklilerinin 91 çeyrek altın kaybı var. Memur emeklileri 2023 Temmuz'dan itibaren seyyanen zam verilmemesi nedeniyle 91 çeyrek altın kaybı yaşadı.” dedi.

Eskiden memurlara yapılan zamların emeklilere de yansıtıldığını hatırlatan Karakaş, “75 yıldır memura gelen, memur emeklisine geliyordu. Gelmeyince ve seyyanen zam verilmesi, sendikalı memur emeklilerinin sendikalı olması nedeniyle enflasyon altında ezildiler.” ifadelerini kullandı. 2025 Ocak ayında memur emeklilerinin yalnızca yüzde 4,21 zam aldığını hatırlatan Karakaş, “Bu Temmuz’da yine ezildiler. İşçi-memur kapışmasına neden oldu.” dedi.

MEMURLAR EMEKLİ OLAMADIĞI İŞÇİN YENİ MEZUNLAR ATANAMIYOR

Memurların emekli olamamasının, yeni mezunların kamuya atanmasını da engellediğini vurgulayan Karakaş, “Memurlar emekli olamadığı için yeni mezunlar KPSS’yle atanamıyor.” dedi.

Karakaş, “Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. 2024-25’te de büyük toplu sözleşme var. Bu yıl da var ama bu ilaç olmayacak. Memur ve emeklileri kayıpların telafi edilmesini bekliyor.” ifadelerini kullandı.

Sendikaların özellikle üç maddeye odaklanması gerektiğini belirten Karakaş, “3600 ek gösterge bekleyen kamu şefleri, 480 bine yakın kişiyi etkiliyor. Enflasyon altında ezilme konusunda sendikalar bu üç maddeyi istemeli.” dedi.

HÜKÜMETTEN TEKLİF GELMEYECEK

Hükümetin teklif sunmamasını eleştiren Karakaş, “Hükümetten teklif gelmeyecek. Kamu sendikalarının toplu görüşmesi tiyatrodan ibaret. Grev yaptırımı olmayan bir sendika işverenin ağzına bakmak zorunda.” şeklinde konuştu.

Sürecin işleyişine dikkat çeken Karakaş, “Toplu görüşmeler başlayacak. Hazine 'bütçe' diyecek. Sonra hükümetin dediği olacak. Yüksek Hakem Kurulu’na gidilecek ve hükümetin teklifine yakın bir oran teklif edilecek.” ifadelerini kullandı.

MEMUR-İŞÇİ AYRIMI HERKESE ZARAR VERİYOR

Memur ve işçiler arasındaki maaş farkının tepkilere neden olduğunu söyleyen Karakaş, “Memurlar, ‘ilk altı ayda yüzde 11,54 zam aldık, kamu işçileri yüzde 24 aldı’ diyor. Neden bu kadar düşük olduğunu soruyorlar. Aradaki dengenin gözetilmesi gerekiyor.” dedi.

ASKER VE POLİSLERİN HAKLARI

Sendikası olmayan asker ve polisler için de öneride bulunan Karakaş, “Borçlanma maliyeti ve fazla mesai konusu gündeme getirilmeli.” dedi.

YURTDIŞI GÖREVDE OLANLARIN SÜRESİ SGK’YA EKLENMİYOR

Yurtdışında çalışanların da büyük sorunlar yaşadığını aktaran Karakaş, “Bir vatandaş yurtdışına gittiği zaman işçi olduğu sürede aradan 10-15 yıl geçiyor. SGK, yurtdışına gittiği zaman o süreyi SGK’ya eklemiyor.” dedi. Bu durumun özellikle özel sektör işçilerini zorladığını ifade eden Karaka, “Küresel firmalar yurtdışı bağlantılı. SGK’nın bu görev sürelerini de sayması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN GELECEK?

EYT sonrası emeklilik sisteminde oluşan dengesizliklere dikkat çeken Karakaş, “42-43 yaşında biri EYT’li olurken, aynı yaşta bir günle kaçıranlar oluyor. Devletin dengeyi sağlaması mecburidir.” dedi. Emeklilik için milyonlarca kişinin sırasını beklediğini vurgulayan Karakaş, “Bütün emeklilikte kademe bekleyenler karamsar olmasın, 2027 yılında bununla ilgili düzenleme gelecek. Sayı yaklaşık 4 milyon 300 bin civarında.” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM NASIL BULUNACAK?

Karakaş, “EYT kapsamına giren kişi hemen emekli olmayacak. Çözüm yapılması gerekiyor. Askerler bedelli yapıyor, parası olmayan da askere gidiyor. Bedelli olmayanların sigorta girişi sağlanırsa, stajyer ve çıraklara çalışma hakkı verilirse çözüm olur.” dedi.

ÇİFTÇİYE 65 YAŞTA DİLEKÇE ZORUNLULUĞU OLMAMALI

Karakaş, çiftçilerle ilgili de önemli bir soruna dikkat çekti: “Tarlası varsa, SGK’ya dilekçe vermezse prim kesiliyor. SGK'nın 65 yaşını aşan çiftçiye dilekçe zorunluluğu koymaması, istenirse sigorta kapsamına girmesi maddesini uygulamaya koyması gerekiyor.” dedi.

ÇALIŞANLAR NASIL ÜÇ ÇOCUK YAPACAK?

Çalışanların ağır vergi yükü altında ezildiğini belirten Karakaş, “Lüks tüketimde bir işçi kadar vergi ödenmiyor. Sendikalar bir araya gelip özel sektör, kamu işçileri, memur; hepsinin vergi yükünden kurtulması için birlikte çalışmalı. Enflasyonun yüksek olduğu dönemde vergi tarifesi olmasın. En az 2-3 maaş vergiye gidiyor. Bu durumda çalışanlar nasıl üç çocuk yapacak?” dedi.