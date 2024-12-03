Kademeli emeklilik bekleyenlere müjde: İsa Karakaş tarih verdi! İşte torba yasa 2024 son dakika gelişmeleri

03 Aralık 2024 12:27 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:23

Mecliste görüşmeleri devam eden torba yasa tasarısı milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Çalışma ve emeklilik hayatını derdinden etkileyecek düzenlemeler içeren torba yasada askerlik ve doğum borçlanması, staj ve çıraklık mağdurları, kademeli emeklilik, taşeron işçilere kadro verilmesi, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına erken emeklilik birçok önemli konu var. 86 maddeden oluşan tasarının daha önce onaylanan 55 maddesine ek olarak çıkacak düzenlemeler için son durumu SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı. Ankara'dan son dakika gelişmelerini aktaran Karakaş, kritik torba kanunu reformlarını en ince ayrıntısına kadar anlattı.

Mecliste torba kanunları ardı ardına gelmeye başladı. Özellikle kamu görevlileri, polis​ ve askerler yani hizmet borçlanmasında eşitsizlikle ilgili mücadele veren arkadaşlar için kritik gelişmeler bulunuyor. Mecliste görüşmeleri süren torba yasa tasarısı, kademeli erken emeklilik, Bağ-Kur’da prim gün sayısının 7200’e indirilmesi 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, 100 bin taşerona kadro, askerlik ve doğum borçlanması, staj ve çıraklık mağduriyeti gibi kritik düzenlemeleri içeriyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, düzenlemeleri tek tek ele aldı. İşte torba yasa gelişmeleri.

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Torba yasada son durum sıklıkla merak ediliyor. Geçtiğimiz yasama yılında torba yasa teklifinde 86 maddenin 55'i kabul edildi. Gözler ise yeni düzenlemelerde. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ankara'dan bilgi verdi.

Torba yasada çıkması beklenen maddeler ve son gelişmelerle ilgili açıklamaları şöyle;

ASKERLİK BORÇLANMA MAĞDURLARI

"Askerlik mağdurları için şu anda Mecliste sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile ve diğer kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik öngören bir torba yasa var. Bu torba yasada eşitsizlikle ilgili bunun kaynağı nedir, bakılıyor. Emekli sandığına tabi olmanız torba yasada emekli sandığına tabi olan yetimlerle ilgili de bir eşitsizlik vardı.

Şu anda torba kanununda bu yönde bir düzenleme verildi ancak askerlik mağdurları ile ilgili maalesef yine herhangi bir madde herhangi bir düzenlemeye yer verilmedi. Özellikle bu işle ilgili hükümete yakın olan partiler nezdinde çok sıkı bir şekilde takibe geçmenizi öneriyorum. Hangi şehirde bulunuyorsanız şehrin milletvekilleriyle irtibat kurup askerlerimizin, polislerimizin ve kamu görevlilerinin eşitsizliğinin bütçeye bir yük getirmediğini, denizde bir kum tanesi kadar bir masraf olmadığını anlatın. Bunun SGK'ya bir yük olmadığı ve düzenlemenin de son derece basit olduğunu yönünde çaba göstermeniz lazım.

BİRİNCİ DERECE MEMURA 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

Torba kanunlarının ikincisi olarak memurlarla ilgili bir torba kanun geldi. 26 maddeden oluşuyor. Şimdi 3600 ek gösterge meselesi var. Birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verileceği sözü halen duruyor. Bu vaadin gerçekleşmesi lazım. 3600 ek gösterge sözü verilirken bunun maliyeti zaten yapılmıştı. Kaç kişi olduğu zaten söylenmişti. Yani 3600 ek göstergenin çıkması için aslında yasal hazırlık da tamam. Kaç kişinin faydalanacağı da tamam. Geçen sene biliyorsunuz 470.000 kişi demişti şu anda 480.000 kişi civarında.

Halen çalışan memur ve memur emeklisini göz önünde bulundurduğumuz zaman 480.000 kişiyi ilgilendiriyor 3600 ek gösterge. Peki, 3600 ek gösterge neden çıkarılmadı? Bütün planlamalar 15 Ocak 2024 tarihinde çıkarılması yönündeydi. Orta vadeli planın harekete geçirilmesiyle birlikte özellikle ekonomi yönetiminin direnci ile birlikte çok kişinin emekli olmasını istemedikleri için bu 3600 ek gösterge düzenlemesi bekletiliyor.

Şu anda memurlarla ilgili torba yasada ek gösterge ile ilgili bir düzenleme var. Bir madde var ki ek gösterge ile ilgili şöyle deniliyor;

15 Ocak 2023 yılında ek gösterge ile ilgili düzenleme yürürlüğe girmişti. Bu düzenlemeden mütevellit bazı kadrolarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye ekli 4 sayılı cetvele göre ek göstergeleri tespit edilen Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı idari teşkilatına ait bazı devlet memurları kadroları arasındaki herhangi bir farklılık olmaması için ek gösterge ile ilgili düzenlemeler yapılmakta.

MEMURA SİCİL AFFI VE SEYYANEN ZAM DA GELEBİLİR

Dolayısıyla 3600 ek göstergenin şu anda tam da bu noktada yürürlüğe girmesi lazım. Zaten aralık ayı içerisine girdik. Eğer ki memur

sendikaları biraz bir gayret gösterirse 3600 ek göstergenin 15 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girmemesi için hiçbir engel yok.

Memur torba kanununda 3600 ek gösterge memurların disiplin affı ve memur emeklilerine verilen seyyanen zam da çıkabilir. Ama nasıl çıkacak? İlave bir madde konulması halinde bunların tamamı çıkabilir ve Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girebilir.

YENİ TORBA YASASINDA DOĞUM BORÇLANMASI VAR MI?

Doğum borçlanması ile ilgili zaten bir kanun teklifi vardı. Kanun teklifini veren Adana Milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili yani iktidar ortağı bir partinin vekili verdi. Dolayısıyla bu kanun teklifinin çıkması için özellikle Meclise gidip gelmeniz çok önemli.

Yurt dışındaki kadınlar nasıl sınırsız bir şekilde borçlanma yapabiliyorsa yurttaki kadınlarında borçlanma imkanı var. Anneler için muhalefet yine doğum borçlanması ile ilgili kanun teklifi verdi. Muhalefetin vermiş olduğu kanun teklifleri alınmıyor ancak MHP'nin vermiş olduğu kanun teklifi yasalaşabilir.

TAŞERON YASASI MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Taşeron işçileri kardeşlerimizin çok sayıda iletisi var. Taşeron meselesi başlı başına kanayan bir yara ve özellikle taşeron meselesi yıllardır var. 10 - 15 yıl boyunca çalışanlara kadro hakkı verilmedi ve özellikle belediye işçilerinden çok sayıda ileti var. Çalışma da hazır. Meclise gelecekti ama bir türlü gelmedi. Taşeron meselesinin çözülmesi için işçi sendikalarına büyük görev düşüyor. Şu anda Mecliste iki tane torba kanunu var. Bu torba kanunlarla birlikte elbette ki düzenlenebilir.

KADEMELİ EMEKLİLİK TORBA YASADA OLACAK MI?

Kademeli emeklilik düzenlemesi inanılmaz bir şekilde hareketli. Ankara gündeminin başında zaten kademeli emeklilik var. Kafanızı nereye çevirirseniz hep kademeli emeklilik konuşuluyor. Türkiye'de en çok ses getiren kademeli emeklilik oldu. Emeklilikte karamsar olmayın. EYT meselesi 24. yılında çözüldü. Sizin daha kademeli emeklilik dediğiniz mesele için daha 1 buçuk iki yıldır konuşuluyor. Kademeli emeklilik eninde sonunda çözülecek.

KADEMELİ EMEKLİLİK 2027 GİBİ ÇÖZÜLECEK

Benim öngörüm kademeli emeklilikte biraz daha sabırlı olmamız lazım. Bu iş 2027 gibi çözülecek. Ankara'daki deneyimlerimden, bürokratlık deneyimlerinden hareketle bu zamanı söylüyorum.

EYT'DE STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARI

Staj ve çıraklık meselesi de var. Staj ve çıraklık meselesini zaten MHP üstlenmişti. Bununla ilgili daha önceden kanun teklifleri de verilmişti. Staj ve çıraklık mağdurlarına hükümetin sıcak bakmadığını siz de biliyorsunuz. Bunun tek çıkış yolu MHP nezdinde MHP'nin vermiş olduğu Sözlerin hatırlatılarak, kanun teklifleri hatırlatılarak, MHP nezdinde harekete geçirilmesi. Staj ve çıraklık mağduriyetinin bir an önce çıkarılması ülkemiz için de hayırlı olacak. Hatta sadece staj ve çıraklık mağdurlar değil şu anda staj ve çırak olarak çalışanların da tüm sigorta kollarına tabi olması aktüel denge açısından bir kazanç olacak. 2 milyona yakın staj ve çırak yine kısmi süreli çalışan üniversitedeki öğrencilerimiz var. Bütün bunlar tam sigorta kollarına tabi olduğu takdirde veya borçlanma hakkı verildiği takdirde büyük bir yararı olacak.

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ İLE EMEKLİLİK

Torba kanununda öngörülen düzenlemelerden biri de vergi indirimi ile emeklilik. 3 tane engellilere yönelik emeklilik çeşitleri var. Bunlardan vergi indirimi ile emeklilik elbette ki en kolay emeklilik.

Maliye baktığı zaman sadece hastalığa bakıp ona göre karar verir ama sosyal güvenlik kurumunda özellikle engelli emekliliği ile ilgili çok sayıda sahtecilik de olduğu için çok kişi yakalandı. Bunlar savcılığa verildi. Sosyal Güvenlik Kurumu bir yandan bu yönden titiz bir şekilde hareket ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu engelli emekliliğinde neye bakıyor? Mesleğinizi neyle kazanıyorsunuz, örneğin bir şarkıcıyı düşünün ses önemli sesi bozulmuşsa elbette ki ona göre değerlendirilir yoksa ayağı ağrıyor diye ya da elinde herhangi bir hastalık var diye o şekilde emekli yapmıyor. Bu nedenle şunu söylüyorum. Torba kanunu çıkmadan önce vergi indirimi ile ilgili raporunuz varsa bunu kesinlikle değerlendirin.