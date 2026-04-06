Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkıyor? 2026-2027 kademeli emeklilik tahminleri!

Kademeli emeklilik son dakika haberleri, emeklilik bekleyen çalışanlar tarafından ne zaman çıkacağına ilişkin detayları ile merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından gözler bu kez kademeli emeklilik beklentisine çevrildi. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi olan milyonlarca kişi mevcut şartların ağırlığı nedeniyle yeni bir düzenleme talebini sürdürüyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, geçtiğimiz günlerde kapsam, şartlar ve olası takvime ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken, borçlanma yöntemleriyle kapsamın genişleyebileceğine işaret etmişti. Kademeli emeklilik çıkacak mı? İşte Kademeli emeklilik son dakika haberi…

Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkıyor? 2026-2027 kademeli emeklilik tahminleri!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 19:58
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 19:58

EYT sonrası emeklilik sisteminde yeni beklenti oldu. Konuya ilişkin açıklamalar ve olası düzenleme takvimi yakından izleniyor. Kademeli yanı sıra, Kademeli emeklilik tablosu da gündem olmaya devam ediyor. İşte Kademeli emeklilik bekleyenler için son durum…

Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkıyor? 2026-2027 kademeli emeklilik tahminleri!

EYT sonrası emeklilik sisteminde, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olanlar için yeni bir düzenleme beklentisi kademeli emeklilik olarak öne çıkmaktadır.
Kademeli emeklilik, sigorta başlangıç tarihine göre emeklilik yaşının değişmesini esas alan bir sistemdir.
Bu tarih aralığında işe başlayanlar, mevcut sistemde yaklaşık 7000 prim günü ve 60 yaş şartına tabidir.
Eksik prim günleri askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması gibi yöntemlerle tamamlanabilir.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'a göre, kademeli emeklilik düzenlemesinin 2027 yılında gündeme gelme ihtimali daha yüksektir.
Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkıyor? 2026-2027 kademeli emeklilik tahminleri!

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, sigorta başlangıç tarihine göre emeklilik yaşının değişmesini esas alan bir sistem olarak gündemde yer alıyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunanlar EYT kapsamında değerlendirilirken, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi olanlar bu kapsamın dışında kalıyor ve farklı şartlara tabi tutuluyor. Bu nedenle söz konusu tarih aralığında işe başlayanlar için yeni bir düzenleme beklentisi oluşmuş durumda.

Uzmanı İsa Karakaş, sistemin giriş tarihine göre şekillendiğini belirterek daha eski sigorta başlangıcına sahip olanların daha erken emekli olabildiğini hatırlattı. Bu çerçevede kademeli emeklilik düzenlemesinin, yaş şartının sigorta başlangıcına göre yeniden düzenlenmesini içerebileceği dile getiriliyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI

Mevcut sistemde 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi olanlar için yaklaşık 7000 prim günü ve 60 yaş şartı bulunuyor. Bu grubun, EYT kapsamındaki kişilerden daha ağır koşullarla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Kademeli bir düzenleme yapılması halinde yaş şartının sigorta giriş tarihine göre daha esnek hale gelmesi gündeme gelebilir.

Eksik prim günlerinin tamamlanması için askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması gibi yöntemlerin kullanılabileceği ifade ediliyor. Ayrıca yanlış sigorta türü tercih edilmesi durumunda prim gün sayısının artabileceği, özellikle isteğe bağlı sigorta kullanımında 7000 gün yerine 9000 günle emeklilik riskinin ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Sigortasız çalışma veya eksik bildirim durumlarında ise hizmet tespit davası açılabilecek.

KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin takvim konusunda değerlendirmelerde bulundu. Daha önce yaptığı açıklamalarda 2024, 2025 ve 2026 yıllarında düzenleme beklemediğini söyleyen İsa Karakaş, bu konudaki görüşünün değişmediğini belirtti. Düzenlemenin 2027 yılında gündeme gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade etti.

Kamuoyundaki beklentinin artmasının sürece etkisi olabileceği de dile getirildi. EYT sürecine atıfta bulunan İsa Karakaş, geçmişte olduğu gibi gelişmelerin yakından takip edildiğini ve yeni düzenlemeye ilişkin bilgilerin ortaya çıkması halinde paylaşılacağını söyledi.

