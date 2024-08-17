Kademeli emeklilik için gözler hükümette! Uzman isim heyecanlandıran iddiayı açıkladı: İşte kademeli emeklilik tablosu

17 Ağustos 2024 13:24 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 13:32

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Türkiye’de emeklilik hakkı elde etmek isteyenlerin yasada belirlenen prim gün sayısı ve yaş şartını sağlaması gerekir. 1999 yılı İşsizlik Sigortası Kanunu uygulanmaya başlanmadan önce herhangi bir yaş sınırı söz konusu değildi.

Yasadan önce emekli olmak için kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigorta süresinin tamamlanması gerekiyordu. Yasanın 1999 yılında uygulamaya koyulmasıyla aynı yılın 8 Eylül tarihinden önce işe girenler için mağduriyet ortaya çıktı. Prim günleri ve sigortalılık süreleri tam olmasına rağmen emekli olamayanlar “Kademeli emeklilik yasası çıkacak mı? sorusuna cevap arıyor.

KİMLER KADEMELİ EMEKLİLİKTEN YARARLANABİLİR?

Kademeli emeklilikten yararlanmak isteyen kişilerin bazı şartları karşılamış olması gerekiyor. Buna göre 15 senelik sigortalılık süresi ile 3 bin 600 prim gün sayısını doldurulması önemli. 8 Eylül 1999’dan önce kadınlar 50 yaşında, erkekler ise 55 yaşında emekli olabiliyordu. 2014 yılından sonra kademeli yaş sınırı devreye girdi.

Böylelikle yaş kadınlarda 58 erkeklerde 60 olarak belirlendi. 4447 sayılı yaş sınırı getiren yasa yürürlüğü girmeden önce emekli olan, emekliliğe iki sene ya da daha az süresi kalan sigortalı kişilerin hakları korundu. Buna karşın emekli olmak için şartları sağlayamayanların prim ödeme günleri ve yaş sınırları kademeli olarak artırıldı.

1999 ÖNCESİ KISMI EMEKLİLİK ŞARTLARI BELLİ OLDU

1999 öncesinde sigortalı olan kişilerin emekli olmaları için yaş sınırı, prim gün sayısı ve sigortalı işe başlama tarihi gibi şartları sağlamaları gerekiyor. Bu nedenle 1999 kritik tarihinde yaş, cinsiyet, sigorta başlangıcı ve prim gününe göre değişiyor.

2000 SONRASI KISMI EMEKLİLİK NEDİR?

2000 sonrası emeklilikte sigortalının Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı hizmet kollarından hangisine bağlı olduğu büyük önem taşıyor. Yaş ve prim gün sayısı da hesaba katılıyor.

2000 sonrası emeklilik için belirlenen şartlar şu şekilde:

SSK’lı kadın çalışanlar için;

Sigortalılık süresi: 20 yıl

Prim günü: 5000 – 5975 arası

SSK’lı erkek çalışanlar için;

Sigortalılık süresi: 25 yıl

Prim günü: 5000 – 5975 arası

Bağ-Kur’lu kadın çalışanlar için;

Prim günü: 7200 gün

Bağ-Kur’lu erkek çalışanlar için;

Prim günü: 9000 gün

Emekli Sandığına tâbi olan kadın çalışanlar için;

Prim günü 7200 gün

Emekli Sandığına tâbi olan erkekler çalışanlar için;

Prim günü 9000 gün

KADEMELİ EMEKLİLİK YASASI ÇIKAR MI?

Öte yandan SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli olmak isteyenlerle ilgili açıklamalar yaptı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kademeli emeklilik için hükümetin bir çalışması olmadığını dile getirerek şunları kaydetti:

“Ama hükümetin gündeminde yok diye 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlarda gündemde yok diyemeyiz. 2028’deki seçim döneminde bu konu çok fazla konuşulacak

8 Eylül 1999 tarihinden bir gün sonra sigortalı olmuş olan bir kadın 58 değil de belki 46 yaşında, erkek 60 yaş değil de 48 yaşında emekli olabilir. Bunları böyle bir kademeli 46,48,50, 52, 54 ve 56 ilerleyerek bir kademenin geleceğini ben düşünüyorum”