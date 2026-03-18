Kademeli emeklilik için tarih verdi! İsa Karakaş'tan EYT ve çalışanlara çok kritik uyarı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kademeli emeklilik bekleyen milyonlar, gelişmeleri sıkı takip ediyor. EYT düzenlemesinden sonra adalet arayan kademeli emeklilik mağdurları, yeni bir düzenleme bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emeklilikte kademe tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karakaş, hem kapsam hem de olası takvim konusunda net ifadeler kullanırken, sistemin içinden biri olarak konuştuğunu özellikle vurguladı.
Karakaş, geçmişte EYT sürecine atıf yaparak, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’da görev yapmış, sistemin içinden gelen bir başmüfettiş olarak şunu net şekilde ifade ediyorum: EYT’nin ilk müjdesini nasıl verdiysek, emeklilikte kademe konusundaki gelişmeleri de sizlere yine ilk biz duyuracağız inşallah” dedi.
Emeklilikte kademe konusunun uzun süredir gündemde olduğunu belirten Karakaş, "8 Eylül 1999 ve öncesi girişliler EYT kapsamındaydı ve yaş şartı kaldırıldı. Ama 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi olanlar… işte bunlar emeklilikte kademe kapsamına giriyor" dedi.
Bu gruptaki vatandaşların mevcut sistemde daha ağır şartlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Karakaş, “Hiçbir kademe olmadan, mevcut sistemde yaklaşık 7000 prim günü ve 60 yaş ile emeklilik söz konusu” diyerek mevcut durumu özetledi.
Kademe düzenlemesinin ne getireceğine ilişkin de konuşan Karakaş, "Yaş şartının, giriş tarihine göre kademeli olarak düşürülmesi öngörülüyor" dedi.
Bu kapsamda borçlanma yöntemleriyle daha geniş bir kesimin düzenlemeden yararlanabileceğine dikkat çekerek "EYT’de de gördük: askerlik borçlanmasıyla giriş tarihi geri çekildi. Aynı şey burada da olabilir… 2009 girişiniz varsa, askerlik borçlanmasıyla bunu 2008 öncesine çekerseniz, kademe kapsamına girme ihtimali doğabilir" şeklinde konuştu.
En çok merak edilen “ne zaman çıkacak?” sorusuna da açık cevap veren Karakaş, "2024’te çıkmaz dedim, 2025’te çıkmaz dedim, 2026’da da çıkmayacağını ifade ettim. Benim öngörüm değişmedi: 2027 yılında bu düzenlemenin çıkma ihtimali yüksek" dedi.
Seçim sürecinin de belirleyici olabileceğini ifade eden Karakaş, kamuoyu baskısının artmasının şartlarda esnemeye yol açabileceğini belirtti.
Karakaş, iki düzenlemenin sıkça karıştırıldığını belirterek aradaki farkı net şekilde ortaya koydu:
8 Eylül 1999 ve öncesi → EYT
9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 → Kademe
“Sistem maalesef giriş tarihine göre işliyor. Ne kadar eski giriş, o kadar erken emeklilik” diyen Karakaş, mevcut prim ve yaş şartlarını da hatırlattı.
Eksik günler için askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmasının kullanılabileceğini belirten Karakaş, "Eğer 4A (SSK) kapsamında iseniz, isteğe bağlı sigortayı yanlış kullanırsanız 7000 gün yerine 9000 günle emeklilik riski doğabilir" DEDİ.
Ayrıca sigortasız çalışma ya da eksik bildirim durumlarında “hizmet tespit davası” açılabileceğini de hatırlattı.
Olası bir düzenleme sonrası sürecin oldukça basit olacağını söyleyen Karakaş, başvuruların e-Devlet, SGK veya posta yoluyla yapılabileceğini belirterek "Yeter ki düzenleme çıksın" şeklinde konuştu.