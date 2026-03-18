Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kademeli emeklilik için tarih verdi! İsa Karakaş'tan EYT ve çalışanlara çok kritik uyarı

Mart 18, 2026 16:20
1
Kademeli emeklilik

Kademeli emeklilik bekleyen milyonlar, gelişmeleri sıkı takip ediyor. EYT düzenlemesinden sonra adalet arayan kademeli emeklilik mağdurları, yeni bir düzenleme bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emeklilikte kademe tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karakaş, hem kapsam hem de olası takvim konusunda net ifadeler kullanırken, sistemin içinden biri olarak konuştuğunu özellikle vurguladı.

2
eyt kademeli emeklilik

Karakaş, geçmişte EYT sürecine atıf yaparak, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’da görev yapmış, sistemin içinden gelen bir başmüfettiş olarak şunu net şekilde ifade ediyorum: EYT’nin ilk müjdesini nasıl verdiysek, emeklilikte kademe konusundaki gelişmeleri de sizlere yine ilk biz duyuracağız inşallah” dedi.
 

3
Emeklilikte kademe

Emeklilikte kademe konusunun uzun süredir gündemde olduğunu belirten Karakaş, "8 Eylül 1999 ve öncesi girişliler EYT kapsamındaydı ve yaş şartı kaldırıldı. Ama 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi olanlar… işte bunlar emeklilikte kademe kapsamına giriyor" dedi.
 

4
7000 prim günü ve 60 yaş

Bu gruptaki vatandaşların mevcut sistemde daha ağır şartlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Karakaş, “Hiçbir kademe olmadan, mevcut sistemde yaklaşık 7000 prim günü ve 60 yaş ile emeklilik söz konusu” diyerek mevcut durumu özetledi.
 

5
kademeli emeklilik

Kademe düzenlemesinin ne getireceğine ilişkin de konuşan Karakaş, "Yaş şartının, giriş tarihine göre kademeli olarak düşürülmesi öngörülüyor" dedi.
 

6
askerlik borçlanmasıyla giriş tarihi

Bu kapsamda borçlanma yöntemleriyle daha geniş bir kesimin düzenlemeden yararlanabileceğine dikkat çekerek "EYT’de de gördük: askerlik borçlanmasıyla giriş tarihi geri çekildi. Aynı şey burada da olabilir… 2009 girişiniz varsa, askerlik borçlanmasıyla bunu 2008 öncesine çekerseniz, kademe kapsamına girme ihtimali doğabilir" şeklinde konuştu.
 

7
kademeli emeklilik ne zaman çıkacak

TARİH VERDİ

En çok merak edilen “ne zaman çıkacak?” sorusuna da açık cevap veren Karakaş, "2024’te çıkmaz dedim, 2025’te çıkmaz dedim, 2026’da da çıkmayacağını ifade ettim. Benim öngörüm değişmedi: 2027 yılında bu düzenlemenin çıkma ihtimali yüksek" dedi.
 

8
eyt

Seçim sürecinin de belirleyici olabileceğini ifade eden Karakaş, kamuoyu baskısının artmasının şartlarda esnemeye yol açabileceğini belirtti.

 

9
EYT VE KADEMELİ EMEKLİLİK FARKI NE?

Karakaş, iki düzenlemenin sıkça karıştırıldığını belirterek aradaki farkı net şekilde ortaya koydu:

8 Eylül 1999 ve öncesi → EYT

9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 → Kademe

“Sistem maalesef giriş tarihine göre işliyor. Ne kadar eski giriş, o kadar erken emeklilik” diyen Karakaş, mevcut prim ve yaş şartlarını da hatırlattı.
 

10
kademeli emeklilik

Eksik günler için askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmasının kullanılabileceğini belirten Karakaş, "Eğer 4A (SSK) kapsamında iseniz, isteğe bağlı sigortayı yanlış kullanırsanız 7000 gün yerine 9000 günle emeklilik riski doğabilir" DEDİ.
 

11
sigortasız çalışma ya da eksik bildirim

Ayrıca sigortasız çalışma ya da eksik bildirim durumlarında “hizmet tespit davası” açılabileceğini de hatırlattı.

Olası bir düzenleme sonrası sürecin oldukça basit olacağını söyleyen Karakaş, başvuruların e-Devlet, SGK veya posta yoluyla yapılabileceğini belirterek "Yeter ki düzenleme çıksın" şeklinde konuştu.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.