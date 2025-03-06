Kademeli emeklilik düzenlemesine dair gelişmeler, milyonlarca insanın gündeminde. Özellikle 1999 ila 2008 yılları arasında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların merakla beklediği emeklilikte kademe için SGK Başuzmanı İsa Karakaş dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Son zamanlarda, prim gün sayısını tamamlayamadığı için emekli olamayanlar, kademeli emeklilik düzenlemesinin çıkıp çıkmayacağı sinyalleri yakından takip ediliyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle yaklaşık 2 milyon kişi emekli olurken, 1999 yılı sonrası sigortalı olanlar bu haktan faydalanamadı. Kademeli emeklilik konusu tekrar gündemde. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, “Kademeli emeklilik şu anda inanılmaz bir hareketlilik içinde. Ankara’nın gündeminde bu konu başta yer alıyor" diyerek milyonları heyecanlandırdı.

ANKARA'NIN GÜNDEME KADEMELİ EMEKLİLİK

1999 ila 2008 döneminde sigorta girişleri bulunan, ancak EYT kapsamına giremeyen milyonlarca kişi, kademeli emeklilik düzenlemesine yönelik tartışmaları sürdürüyor. Bir gün farkla EYT’ye giremediği için 17 yıl daha çalışmak zorunda kalan kişiler, mevcut durumu adaletsiz buluyor. 23 yıl çalışıp 9000 prim günü doldurmuş olmalarına rağmen emeklilik hakkı kazanamayan bu kesim, yaş şartlarının sigorta başlangıç tarihine göre yeniden düzenlenmesini istiyor. Ayrıca, mevcut 58 ila 60 yaş sınırının gevşetilmesi gerektiğini savunan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişlileri, emekliliğin daha adil hale getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ekonomi yönetimi ise, EYT’nin oluşturduğu ağır mali yükü gerekçe göstererek yeni bir emeklilik düzenlemesine şu anda sıcak yaklaşmıyor. Ancak, İsa Karakaş, milyonları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

KADEMELİ EMEKLİLİK ER YA DA GEÇ ÇÖZÜLECEK

Karakaş, “Kademeli emeklilik şu anda inanılmaz bir hareketlilik içinde. Ankara’nın gündeminde bu konu başta yer alıyor. Nereye bakarsanız bakın, herkes kademeli emekliliği konuşuyor. Türkiye’de en çok ses getiren konulardan biri bu oldu. Emeklilikte umutsuz olmayın; EYT 24 yıl boyunca tartışıldı ve sonunda çözüldü, kademeli emeklilik ise henüz iki yıldır gündemde. Er ya da geç çözülecek” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİKTE KADEME 2027'Yİ BULABİLİR

Sabırlı olunması gerektiğini belirten Karakaş, “Deneyimlerime dayanarak söylüyorum, bu sorunun çözümü 2027 civarını bulabilir” ifadelerini kullandı.