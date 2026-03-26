Kademeli emeklilik için yeşil ışık! Özgür Erdursun'dan milyonlara kritik uyarı geldi

Mart 26, 2026 09:16
emeklilikte kademe bekleyenler

Kademeli emeklilik konusu hala binlerce vatandaş tarafından merakla takip ediliyor. EYT kapsamına girmeyip emekliliği çok kısa bir süre farkla kaçıran kesim, kademeli emeklilik talep ediyor. Peki bu konuda bir gelişme var mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya'da yer alan bugünkü köşe yazısında emeklilikte kademe bekleyenler için kritik bilgiler verdi.
 

EYT düzenlemesi

EYT İLE HERKES EMEKLİ OLAMADI

EYT düzenlemesi kamuoyunda çoğu za­man “herkes emekli oldu” algısına neden oldu. Erdursun, "Oysa gerçek bundan oldukça farklı. Sistemin için­de hâlâ önemli bir kesim emeklilik hakkını beklemeye devam ediyor. Özellikle prim gün sayısını tamamlayamayan EYT’liler, önü­müzdeki yıllarda emeklilik başvurularının tamamen bitmeyeceğini, aksine daha düşük tempoda devam edeceğini gösteriyor" dedi.
 

gecikmeli emeklilik dalgası

Erdursun, "Bu grup için iki temel yol bulunuyor. Ya ilk işe giriş tarihine göre değişen 5000 ile 5975 gün arasındaki prim şartını tamamlayacak­lar ya da kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 3600 gün üzerinden emekliliği bekleye­cekler. Bu da önümüzdeki birkaç yıl boyun­ca “gecikmeli emeklilik dalgasının” süreceği anlamına geliyor" şeklinde konuştu.
 

emeklilik şartları

EMEKLİLİK ŞARTLARI AĞIRLAŞTI

9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için tablo çok daha farklı. Bu kesimde emeklilik şartları belirgin biçimde ağırlaş­mış durumda. SSK’lılar için 7000 gün, Bağ- Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlar için ise 9000 gün prim şartı aranıyor. Yaş şar­tı ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak de­vam ediyor.
 

emeklilik başvuruları

Bu yapının, yeni kuşaklar için emek­liliğin daha geç ve daha uzun bir çalışma sü­resiyle mümkün olacağını belirttiğini ifade eden Erdursun, "Tam da bu noktada önemli bir kı­rılma başlıyor. 2023’te yaşanan olağanüstü artışın ardından emeklilik başvurularında hızlı bir düşüş sürecine girilmesi kaçınılmaz görünüyor" dedi.
 

aktif/pa­sif dengesİ

Erdursun, "Emeklilik başvurularının azalma­sı, çalışan sayısının artmasıyla birleştiğinde sistemin en önemli göstergesi olan aktif/pa­sif dengesini hızla iyileştirebilir" dedi.
 

kademeli emeklilik

Emeklilik sisteminde adalet için  “kademeli emeklilik” me­selesi yeniden önem kazanıyor. 
 

1999 sonra­sı sigortalı olan

Erdursun, "1999 sonra­sı sigortalı olan ve mevcut şartları ağır bulan geniş bir kesim uzun süredir daha adil bir ge­çiş talep ediyor. Bugün için bu yönde bir dü­zenleme bulunmasa da, sistemin mali ola­rak rahatlaması halinde bu taleplerin karşı­lık bulma ihtimali her geçen gün artıyor" dedi.
 

kademeli emeklilik

"Eğer önümüzdeki birkaç yıl içinde sistem gerçekten nefes alırsa, yani prim gelirleri artar, emekli sayısındaki ar­tış yavaşlar ve bütçe üzerindeki baskı azalır­sa, kademeli emeklilik gibi düzenlemelerin gündeme gelmesi çok daha güçlü bir ihtimal haline gelir" diyen Erdursun, bugün yaşanan süreç yalnızca bir “durgunluk dönemi” de­ğil, aynı zamanda yeni reformların zemi­ninin oluştuğu bir geçiş süreci  olduğunu belirtti.
 

Kademeli emeklilik

Erdursun, "Kademeli emeklilik bekleyenler açısından ise tablo tamamen kapalı değil. Aksine, siste­min dengeleri iyileştikçe bu kesim için “yeşil ışığın” yavaş yavaş yanmaya başladığını söy­lemek mümkün görünüyor" şeklinde konuşarak kademeli emeklilik bekleyenler için olumlu haberi verdi.

