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 | İrem Çınar

Kademeli emeklilik yolda! İsa Karakaş net tarih verdi: Eninde sonunda çıkacak

Kademeli emeklilikle ilgili düzenleme gündemdeki sıcaklığını korurken, EYT sonrası emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan umutla yeni gelişmeleri bekliyor. Özellikle 9 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanlar, emeklilik yaşında oluşan farktan dolayı mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyor. SGK uzmanı İsa Karakaş ise bu beklentileri boşa çıkarmayacak açıklamalarda bulundu. Karakaş, emeklilikte kademe bekleyenler için umut verici mesajlar verirken sürece dair de net bir tarih verdi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 15:08

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için çıkan yasa sonrası gözler bu kez kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi. Özellikle 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta başlangıcı olan milyonlarca çalışan, emeklilikte yaş farkı nedeniyle yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini bekliyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın yaptığı son açıklamalar, bu beklentilere yönelik umutları yeniden yeşertti.

Kademeli emeklilik yolda! İsa Karakaş net tarih verdi: Eninde sonunda çıkacak

"KADEMELİ EMEKLİLİK MUTLAKA ÇIKACAK"

İsa Karakaş, Youtube yayınında yaptığı değerlendirmede, emeklilikte kademe düzenlemesinin "kaçınılmaz" olduğunu vurguladı. Karakaş, "Kademe emeklilik eninde sonunda mutlaka çıkacak. Ben bununla ilgili net bir tarih de verdim." diyerek özellikle yaşanan adaletsizliklere dikkat çekti. Aynı iş kolunda benzer şartlarla çalışanlar arasında prim günü ve yaş açısından büyük farklar olduğunu belirten Karakaş, bunun sürdürülemez olduğunu dile getirdi.

EYT'DE YAŞANANLAR KADEMEYE DE IŞIK TUTUYOR

Karakaş, EYT sürecinde yaşanan gelişmeleri hatırlatarak, benzer bir senaryonun emeklilikte kademe için de geçerli olabileceğini söyledi. "EYT yasası çıkmadan önce devletin en yetkili ağızları dahi 'asla çıkmaz' diyordu ama çıktı. Kademe için de benzer bir süreç yaşanıyor. Karamsarlığa gerek yok." ifadelerini kullandı.

Kademeli emeklilik yolda! İsa Karakaş net tarih verdi: Eninde sonunda çıkacak

2027 SEÇİMLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Düzenleme için tarih veren Karakaş, 2027 yılında yapılacak genel seçimlerin bu konuda belirleyici olacağını ifade etti. Şu an hükümetin gündeminde yer almayan düzenlemenin, seçim sürecine girildiğinde siyasi gündeme taşınacağını öngördüğünü belirtti. Karakaş, "4 milyonu aşkın kişi bu düzenlemeyi bekliyor. 4 milyonun altında da değil. Dolayısıyla 4 milyon 300 - 4 milyon 400 civarında emeklilikte kademe bekleyen var. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde bu sayı seçimleri etkileyecek büyüklükte bir kitleye ulaşıyor" dedi.

KADEME DÜZENLEMESİ, EYT GİBİ YOĞUNLUK OLUŞTURMAYACAK

Karakaş, emeklilikte kademe düzenlemesinin EYT gibi bir yoğunluk oluşturmayacağını da vurguladı. "Bu düzenleme çıktığında, herkes aynı anda emekli olmayacak. Çünkü burada adaletli bir geçiş süreci olacak. EYT’den farklı olarak sadece sigorta girişine göre bir kademelendirme söz konusu olacak." diyerek, hükümet açısından bu düzenlemenin uygulanmasının çok daha kolay olacağını belirtti.

Kademeli emeklilik yolda! İsa Karakaş net tarih verdi: Eninde sonunda çıkacak

GÜVENSİZLİK ORTAMI MAĞDURİYETİ DERİNLEŞTİRİYOR

Kademe düzenlemesinin bir an önce gündeme alınmasının önemine vurgu yapan Karakaş, özellikle kadın sigortalılar açısından ciddi mağduriyetlerin yaşandığını söyledi. "Bir sabah kalkıyorsunuz, kadınlar için prim gün sayısı bir anda 1.800 gün artmış. Bu, sistemde güvensizliğe neden oluyor." ifadelerini kullandı.

KARAMSARLIĞA GEREK YOK, UMUT SÜRMELİ

SGK uzmanı İsa Karakaş’ın açıklamaları, 1999 sonrası sigortalı olanlar için bir umut ışığı niteliğinde. 2027 seçim sürecine işaret eden Karakaş, "Adaletsizlik giderilmeli, bu düzenleme çıkacak" diyerek milyonlarca çalışanın beklentilerini yeniden gündeme taşıdı.

Sıkça Sorulan Sorular

2000 ile 2008 arası emeklilik var mı?
1999'daki emeklilik reformu sonrası, 2000 ve 2008 yılları arasında sigortalı olan kişiler için kademeli emeklilik uygulanmaktadır. Bu dönemde sigortalı olanlar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na tabi olup, emeklilik için belirlenen yaş ve prim gün sayılarını tamamlamak zorundadır.
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ETİKETLER
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#Ekonomi
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