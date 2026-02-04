Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kademeli emeklilikte son gelişmeler 2026! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman?

Kademeli emeklilikte son durum vatandaşların gündeminde yer alıyor. EYT düzenlemesi kapsamında yaklaşık 2 milyon vatandaş emeklilik hakkı kazandı. Prim gün sayısı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar ise Meclis'e sunulan yeni kanun tekliflerini yakından takip etmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli emeklilikle ilgili geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunmuştu. Vatandaşlar tarafından kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte kademeli emeklilikte yaşanan son gelişmeler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kademeli emeklilikte son gelişmeler 2026! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 12:37

çıkacak mı, ne zaman sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2023 yılının Mart ayında yapılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar () düzenlemesiyle birlikte yaklaşık olarak 2 milyon vatandaş emekli oldu. 1999 yılının Eylül ayından sonra sigorta girişi olan vatandaşlar ise bu düzenlemeden yararlanamadı. EYT'de erkeklerde sigortalık süresi 25 yıl olurken, 9 bin prim ödeme gün sayısını doldurmuş olmaları gerekiyordu. Kadınlarda ise sigortalık süresi 20 yıla ve 7 bin 200 prim ödeme gün sayısı şartı aranmıştı. 2000-2008 yılları arasında Kurumu'na () girişi olan ve EYT düzenlemesinden yararlanmayan vatandaşlar ise kademeli emeklilikte yaşanan son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman? İşte kademeli emeklilikte son gelişmeler...

Kademeli emeklilikte son gelişmeler 2026! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman?

KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON GELİŞMELER 2026

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı geçtiğimiz aylarda kademeli ile açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan emeklilik sisteminde yeni bir değişiklik yapmayı planlamadıklarını açıklamıştı. Bakan Işıkhan açıklamasında "Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek." dedi.

Kademeli emeklilikte son gelişmeler 2026! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman?

Bakan Işıkhan geçtiğimiz yıl katıldığı bir televizyon programında da kademeli emekliliğin söz konusu olmadığını belirterek "Önemli olan mevcut emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak. Biz emeklilerimize maaşlarını düzenli ödeyebilmek ve sağlık hizmetlerini aksamadan sürdürebilmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kademeli emeklilikte son gelişmeler 2026! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman?

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK 2026?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalar göz önüne alındığında şu an için kademeli emeklilik üzerinde bir çalışma gerçekleştirilmiyor. İlerleyen aylarda bu durumun değişme ihtimali hakkında vatandaşların resmi yetkililer tarafından yapılan açıklamaları önem arz ediyor.

Kademeli emeklilikte son gelişmeler 2026! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman?

KADEMELİ EMEKLİLİKLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun katıldığı bir YouTube programında kademeli emeklilik ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdursun yaptığı açıklamada "Eğer kademeli emeklilik çıkarsa, EYT'de olduğu gibi yaş şartı olmadan bir emeklilik olmaz; süreç 10-15 yıla yayılır. Bu durumda emeklilik başvuruları yine zaman yayılmış şekilde devam eder. Ama kademeli emeklilik çıkmazsa, birkaç yıl sonra SGK'ya emeklilik için başvuran neredeyse kimse kalmayacak" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#vedat ışıkhan
#sosyal güvenlik
#sgk
#emeklilik
#kademeli emeklilik
#eyt
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.