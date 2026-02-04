Kademeli emeklilikte son gelişmeler 2026! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman?

Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2023 yılının Mart ayında yapılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte yaklaşık olarak 2 milyon vatandaş emekli oldu. 1999 yılının Eylül ayından sonra sigorta girişi olan vatandaşlar ise bu düzenlemeden yararlanamadı. EYT'de erkeklerde sigortalık süresi 25 yıl olurken, 9 bin prim ödeme gün sayısını doldurmuş olmaları gerekiyordu. Kadınlarda ise sigortalık süresi 20 yıla ve 7 bin 200 prim ödeme gün sayısı şartı aranmıştı. 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi olan ve EYT düzenlemesinden yararlanmayan vatandaşlar ise kademeli emeklilikte yaşanan son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman? İşte kademeli emeklilikte son gelişmeler...

KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON GELİŞMELER 2026

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz aylarda kademeli emeklilik ile açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan emeklilik sisteminde yeni bir değişiklik yapmayı planlamadıklarını açıklamıştı. Bakan Işıkhan açıklamasında "Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek." dedi.

Bakan Işıkhan geçtiğimiz yıl katıldığı bir televizyon programında da kademeli emekliliğin söz konusu olmadığını belirterek "Önemli olan mevcut emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak. Biz emeklilerimize maaşlarını düzenli ödeyebilmek ve sağlık hizmetlerini aksamadan sürdürebilmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK 2026?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalar göz önüne alındığında şu an için kademeli emeklilik üzerinde bir çalışma gerçekleştirilmiyor. İlerleyen aylarda bu durumun değişme ihtimali hakkında vatandaşların resmi yetkililer tarafından yapılan açıklamaları önem arz ediyor.

KADEMELİ EMEKLİLİKLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun katıldığı bir YouTube programında kademeli emeklilik ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdursun yaptığı açıklamada "Eğer kademeli emeklilik çıkarsa, EYT'de olduğu gibi yaş şartı olmadan bir emeklilik olmaz; süreç 10-15 yıla yayılır. Bu durumda emeklilik başvuruları yine zaman yayılmış şekilde devam eder. Ama kademeli emeklilik çıkmazsa, birkaç yıl sonra SGK'ya emeklilik için başvuran neredeyse kimse kalmayacak" ifadelerini kullandı.