Kadıköy Fenerbahçe Chobani Stadyumu'nun yanındaki ASM Emir isimli inşaat firmasının şantiye alanında dün meydana gelen duvar çökmesi çevrede büyük tedirginliğe yol açtı.

HABERİN ÖZETİ Kadıköy'de herkes bunu konuşuyor! Fenerbahçe Stadı'nın yanındaki göçük, stada zarar verdi mi? Kadıköy'de Fenerbahçe Stadyumu'nun yanındaki bir inşaat firmasının şantiye alanında meydana gelen istinat duvarı çökmesi, çevrede tedirginliğe yol açtı. Olay, Zühtü Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde ASM Emir isimli inşaat firmasının şantiye alanında meydana geldi. Çökme sırasında inşaat alanında çalışan işçilerin bulunduğu ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Çökme nedeniyle yan binanın giriş kısmında çatlak meydana gelirken, çevredeki binalar ve yol güvenliği için ek tedbirler alındı. Fenerbahçe Stadyumu ve çevre binaların zeminlerinin hasar alıp almadığı belirsizliğini koruyor. ASM Emir İnşaat firmasına ruhsat veren Kadıköy Belediyesi'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kadıköy Belediyesi tarafından ruhsat verilen binada meydana gelen çökme nedeniyle özellikle stadın ve bitişindeki binaların zeminlerine zarar gelip gelmediği ise tartışmaların odağı haline geldi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olay, dün sabah saatlerinde Zühtü Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ASM Emir isimli inşaat firmasına ait şantiye alanında bulunan istinat duvarının bir kısmı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edilirken, çökme sırasında inşaat alanında çalışan işçilerin bulunduğu; ancak ilk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında bölge şeritlerle kapatılırken, ekipler tarafından alanda inceleme başlatıldı. Öte yandan çökme nedeniyle yan binanın giriş kısmında ise çatlak meydana geldi. Ekipler tarafından çevredeki binalar ve yol güvenliği açısından ek tedbirler alındı.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Söz konusu çökme nedeniyle özellikle Fenerbahçe Chobani Stadyumu ve çevre binaların zemininin hasar alıp almadığı ise belirsizliğini korumaya devam ediyor. Merkezi konumu nedeniyle civardaki pek çok binanın akıbeti mahalle sakinleri tarafından paniğe neden olurken, ASM Emir İnşaat firmasına ruhsat veren Kadıköy Belediyesi tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.