Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Kadıköy'de herkes bunu konuşuyor! Fenerbahçe Stadı'nın yanındaki göçük, stada zarar verdi mi?

Kadıköy'de Fenerbahçe Stadyumu'nun yanındaki inşaat duvarında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Kadıköy Belediyesi tarafından ruhsat verilen binada meydana gelen çökme nedeniyle özellikle stadın ve bitişindeki binaların zeminlerine zarar gelip gelmediği ise tartışmaların odağı haline geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 14:35

Chobani Stadyumu'nun yanındaki ASM Emir isimli firmasının şantiye alanında dün meydana gelen duvar çökmesi çevrede büyük tedirginliğe yol açtı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Kadıköy'de Fenerbahçe Stadyumu'nun yanındaki bir inşaat firmasının şantiye alanında meydana gelen istinat duvarı çökmesi, çevrede tedirginliğe yol açtı.
Olay, Zühtü Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde ASM Emir isimli inşaat firmasının şantiye alanında meydana geldi.
Çökme sırasında inşaat alanında çalışan işçilerin bulunduğu ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Çökme nedeniyle yan binanın giriş kısmında çatlak meydana gelirken, çevredeki binalar ve yol güvenliği için ek tedbirler alındı.
Fenerbahçe Stadyumu ve çevre binaların zeminlerinin hasar alıp almadığı belirsizliğini koruyor.
ASM Emir İnşaat firmasına ruhsat veren Kadıköy Belediyesi'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Kadıköy Belediyesi tarafından ruhsat verilen binada meydana gelen çökme nedeniyle özellikle stadın ve bitişindeki binaların zeminlerine zarar gelip gelmediği ise tartışmaların odağı haline geldi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olay, dün sabah saatlerinde Zühtü Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ASM Emir isimli inşaat firmasına ait şantiye alanında bulunan istinat duvarının bir kısmı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edilirken, çökme sırasında inşaat alanında çalışan işçilerin bulunduğu; ancak ilk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında bölge şeritlerle kapatılırken, ekipler tarafından alanda inceleme başlatıldı. Öte yandan çökme nedeniyle yan binanın giriş kısmında ise çatlak meydana geldi. Ekipler tarafından çevredeki binalar ve yol güvenliği açısından ek tedbirler alındı.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Söz konusu çökme nedeniyle özellikle Fenerbahçe Chobani Stadyumu ve çevre binaların zemininin hasar alıp almadığı ise belirsizliğini korumaya devam ediyor. Merkezi konumu nedeniyle civardaki pek çok binanın akıbeti mahalle sakinleri tarafından paniğe neden olurken, ASM Emir İnşaat firmasına ruhsat veren Kadıköy Belediyesi tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

ETİKETLER
#kadıköy
#inşaat
#Fenerbahçe
#Stad Sponsoru
#Duvar Çökmesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.