Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
Tarih
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya turuna çıkıyor! İmzalar atılacak: Listede 3 ülke var
Tarih
17:14
Kadın istihdamına büyük destek! Başvurular devam ediyor: Aylık 20 bin 745 lira
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Kadın istihdamına büyük destek! Başvurular devam ediyor: Aylık 20 bin 745 lira

Kadın istihdamına güçlü destek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, başvuruları süren projeyle aylık 20 bin 745 lira teşvik sağlanacağını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kadın istihdamına büyük destek! Başvurular devam ediyor: Aylık 20 bin 745 lira
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 17:22

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı kadın istihdamını artırmaya yönelik önemli bir adım olan Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up II) başvurularının devam ettiğini duyurdu. Projeden toplamda 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçi faydalanacak.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güçlü bir ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma için kayıtlı istihdamın artırılmasının kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda kadın istihdamını teşvik etmeyi öncelikli hedeflerden biri olarak belirlediklerini ifade etti.

20 BİN 745 LİRA DESTEK SAĞLANACAK

Women-Up II projesi kapsamında, kadın işverenlere, istihdam edecekleri ilave kadın çalışanlar için aylık 20 bin 745 lira hibe desteği verilecek. Proje için ayrılan toplam bütçe ise 10 milyon euro (372 milyon 812 bin lira) olarak belirlendi.

Destek programı, İstanbul, Ankara, Aydın ve Samsun illerinde faaliyet gösteren kadın işverenleri kapsıyor. Bu şehirlerdeki kadın girişimciler, projeye başvurarak işletmelerinde yeni kadın çalışanlar istihdam etmek için hibe desteğinden yararlanabilecekler. Kadın iş gücünün artırılmasına katkı sağlayacak bu proje, kadın girişimcileri güçlendirerek iş dünyasında daha fazla yer almalarını hedefliyor.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağlatan kadın işçi konuştu
İconİLİŞKİLİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya turuna çıkıyor! İmzalar atılacak: Listede 3 ülke var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya turuna çıkıyor! İmzalar atılacak: Listede 3 ülke var
İzmir Seferihisar’da deniz suyu neden çekildi? Sebebi açıklandı
İzmir Seferihisar’da deniz suyu neden çekildi? Sebebi açıklandı
TOKİ'den büyük fırsat! 2+1 daire sahibi olabilirsiniz: Taksitler 9.758 TL'den başlayacak
TOKİ'den büyük fırsat! 2+1 daire sahibi olabilirsiniz: Taksitler 9.758 TL'den başlayacak
ETİKETLER
#Ekonomi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
Meteoroloji 4 şehre sarı kodlu uyarı verdi: Yarın sabahtan itibaren başlıyor
Meteoroloji 4 şehre sarı kodlu uyarı verdi: Yarın sabahtan itibaren başlıyor
2
Son dakika | Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! 79 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı
Son dakika | Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! 79 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
4
Kartalkaya'da can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp camdan sarktılar: 'İnemiyoruz, yardım edin'
Kartalkaya'da can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp camdan sarktılar: 'İnemiyoruz, yardım edin'
5
Piyasa değeri tam 11 milyon TL! 25 ton ele geçirildi
Piyasa değeri tam 11 milyon TL! 25 ton ele geçirildi
Haber
08 Şubat 2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya turuna çıkıyor! İmzalar atılacak: Listede 3 ülke var
Haber
08 Şubat 2025
İzmir Seferihisar’da deniz suyu neden çekildi? Sebebi açıklandı
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya turuna çıkıyor! İmzalar atılacak: Listede 3 ülke var
Tarih17:14
Kadın istihdamına büyük destek! Başvurular devam ediyor: Aylık 20 bin 745 lira
Tarih17:08
İzmir Seferihisar’da deniz suyu neden çekildi? Sebebi açıklandı
Tarih16:50
TOKİ'den büyük fırsat! 2+1 daire sahibi olabilirsiniz: Taksitler 9.758 TL'den başlayacak
Tarih16:49
İstanbul'da tedirgin eden manzara!
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.