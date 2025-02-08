Kadın istihdamına büyük destek! Başvurular devam ediyor: Aylık 20 bin 745 lira

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı kadın istihdamını artırmaya yönelik önemli bir adım olan Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up II) başvurularının devam ettiğini duyurdu. Projeden toplamda 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçi faydalanacak.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güçlü bir ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma için kayıtlı istihdamın artırılmasının kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda kadın istihdamını teşvik etmeyi öncelikli hedeflerden biri olarak belirlediklerini ifade etti.

20 BİN 745 LİRA DESTEK SAĞLANACAK

Women-Up II projesi kapsamında, kadın işverenlere, istihdam edecekleri ilave kadın çalışanlar için aylık 20 bin 745 lira hibe desteği verilecek. Proje için ayrılan toplam bütçe ise 10 milyon euro (372 milyon 812 bin lira) olarak belirlendi.

Destek programı, İstanbul, Ankara, Aydın ve Samsun illerinde faaliyet gösteren kadın işverenleri kapsıyor. Bu şehirlerdeki kadın girişimciler, projeye başvurarak işletmelerinde yeni kadın çalışanlar istihdam etmek için hibe desteğinden yararlanabilecekler. Kadın iş gücünün artırılmasına katkı sağlayacak bu proje, kadın girişimcileri güçlendirerek iş dünyasında daha fazla yer almalarını hedefliyor.