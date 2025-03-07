Kadın istihdamını artırmak için güçlü adımlar! Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye olarak, kadın emeği noktasında ciddi adımlar atıldığını ve politikalar geliştirildiğini belirterek "Kadınları istihdam, iş gücü piyasası, sendikal örgütlenme hakkı, çalışma saatleri, iş ve aile uyumu, çalışma şartları da dahil olmak üzere, her alanda güçlendirmeye önem veriyoruz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen "Dünya Kadınlar Günü Etkinliği ve Sanayide Kadın Eli Projesi Ödül Töreni"ne katılarak önemli açıklamalarda bulundu.



Kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki rolüne vurgu yapan Işıkhan, kadınların evde, tarlada, iş hayatında, yöneticilik pozisyonlarında ya da herhangi bir makamda bulunmalarına bakılmaksızın, her birinin emekçi olduğunu ifade etti. Çalışma hayatında kadınların bilgi ve tecrübelerinin her zamankinden daha fazla önem taşıdığını dile getiren Bakan Işıkhan, kadınların iş gücüne katılımını artırmak için yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

KADIN İSTİHDAMI İÇİN DESTEKLER ARTARAK DEVAM EDİYOR

Kadınların iş gücü piyasasında daha güçlü yer alabilmesi için çeşitli destek mekanizmaları oluşturduklarını belirten Işıkhan, özellikle Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yürütülen programlarla kadın istihdamına büyük katkı sağlandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hayata geçirilen "İş Pozitif" projesi kapsamında, bugüne kadar 950 binden fazla kadının istihdama kazandırıldığını belirtti.



Kadın istihdamına yönelik destekleri çeşitlendirdiklerini söyleyen Işıkhan, "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi" (KİPAP) ile çalışan annelere yönelik önemli kolaylıklar sağlandığını dile getirdi.

KADIN ÇALIŞANLARA ÜCRET VE ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ

Kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla işverenlere her kadın çalışan için en fazla üç ay boyunca, aylık 32 bin 500 liraya kadar ücret desteği sağlandığını açıklayan Işıkhan, aynı zamanda çalışan annelere çocuk bakım desteği sunduklarını belirtti. "0-66 ay aralığında çocuğu olan kadın çalışanlara aylık 7 bin 500 lira çocuk bakım desteği sağlıyoruz" diyen Işıkhan, İŞKUR’un sunduğu mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarının da kadın istihdamına büyük katkı sunduğunu kaydetti.



Bu programlardan faydalanan vatandaşların yüzde 53’ünü kadınların oluşturduğunu dile getiren Bakan Işıkhan, yalnızca 2024 yılı içinde 70 bine yakın kişinin bu desteklerden yararlandığını ve bunların yüzde 60’ının kadınlardan oluştuğunu söyledi.

KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINA KATILIMI GÜÇLENİYOR

2024 yılında 1,5 milyon vatandaşın işe yerleştiğini belirten Işıkhan, bunların 556 bininin kadın olduğunu ve bu rakamların kadınların çalışma hayatındaki istekliliğini açıkça gösterdiğini ifade etti.



Kadın çalışanları destekleyen diğer sosyal güvenlik uygulamalarına da değinen Bakan, doğum nedeniyle çalışma hayatına ara veren annelerin, üç çocuk ve altı yıla kadar doğum borçlanması yaparak eksik primlerini tamamlama hakkına sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, evlenen ve ölüm aylığı alan kız çocuklarına evlenme ödeneği sağlandığını, ev hizmetlerinde çalışan kadınların sosyal güvenlik kapsamına alındığını ve doğum yapan sigortalı annelere emzirme ödeneği verildiğini hatırlattı.



Kadınların iş gücüne katılımını teşvik eden bu projelerin önemine vurgu yapan Bakan Işıkhan, kadınların Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal kalkınma sürecindeki vazgeçilmez rolüne dikkat çekerek, istihdam ve sosyal haklar alanında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.