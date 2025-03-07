Kadınlar konut alımında zirveye yerleşti! İşte en çok konut satın alınan iller

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine göre, Türkiye’de kadınların konut alım oranı son on yılda önemli bir artış gösterdi. 2014 yılında yüzde 29 seviyesinde olan kadınların konut edinme oranı, 2024 itibarıyla yüzde 35’e yükseldi. Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Özelmacıklı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ülke nüfusunun yüzde 50,02’sini erkeklerin, yüzde 49,98’ini ise kadınların oluşturduğunu belirtti.

KADINLARIN EN FAZLA KONUT ALDIĞI İLLER

2024 yılı konut satış istatistiklerine de değinen Özelmacıklı, "Kadınlar, 2024 yılında toplamda 517 bin 528 konut satın alarak yüzde 35'lik bir paya sahip oldu. Erkekler ise 819 bin 231 konut ile yüzde 55 oranında konut edindi. Öte yandan, 24 bin 547 konut ise ortak alım yoluyla satın alındı" ifadelerini kullandı.



2024 yılı verilerine göre, kadınların en fazla konut satın aldığı iller Kırıkkale, Çanakkale ve Balıkesir oldu. Bu illerde kadınların konut alım oranı yüzde 42’ye ulaşarak Türkiye genelinde zirveye yerleşti. Bu illeri yüzde 41 oranıyla Karaman, Edirne ve Sinop takip etti.

KADINLARIN EN AZ KONUT SATIN ALDIĞI İLLER

Kadınların konut alım oranının en düşük olduğu iller ise doğu bölgelerinde yoğunlaştı. Muş, yüzde 22 ile kadınların en az konut aldığı il olarak kaydedildi. Muş'u yüzde 23 ile Ağrı ve Ardahan, yüzde 24 ile ise Kars ve Bitlis takip etti.



ORTAK KONUT ALIMLARINDA AFYONKARAHİSAR ZİRVEDE

Özelmacıklı, ortak konut alımlarında en yüksek orana sahip illeri de paylaştı. Buna göre, yüzde 3,99’luk oranla Afyonkarahisar ortak konut alımlarında ilk sırada yer aldı. Afyonkarahisar’ı yüzde 2,60 ile Muğla, yüzde 2,47 ile Balıkesir, yüzde 2,46 ile Aydın ve yüzde 2,39 ile Sinop takip etti.